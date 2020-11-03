أعلنت شركة أرامكو السعودية نتائجها المالية عن الربع الثالث من عام 2020، التي أظهرت قوة المركز المالي والأداء التشغيلي للشركة رغم التقلبات التي تشهدها السوق وتداعيات جائحة فايروس كورونا المستجد على الاقتصاد العالمي.وأوضحت أنها وزعت أرباحا بقيمة 70.32 مليار ريال (18.75 مليار دولار) عن الربع الثالث 2020، وبلغ الإنفاق الرأسمالي 23.9 مليار ريال (6.4 مليار دولار).وأشارت إلى أن الشركة سجلت خلال هذه الفترة رغم ظروف السوق الصعبة صافي دخل قدره 44.2 مليار ريال (11.8 مليار دولار)، فيما بلغت التدفقات النقدية الحرة 46.5 مليار ريال (12.4 مليار دولار)، في حين تواصل "أرامكو" تنفيذ برامجها لتحسين إنفاقها الرأسمالي وتعزيز كفاءته في سبيل التكيّف مع ظروف الأعمال الحالية.وعن أبرز الجوانب التشغيلية، بلغ إجمالي إنتاج المواد الهيدروكربونية 12.4 مليون برميل مكافئ نفطي في اليوم للأشهر التسعة الأولى من عام 2020، وتضمَّن 9.2 مليون برميل في اليوم من النفط الخام.وواصلت الشركة توفير النفط الخام والمنتجات الأخرى بنسبة موثوقية 100% خلال الربع الثالث من عام 2020 مواصلة بذلك سجلها القوي في ضمان الإمداد.مستوى تاريخي من إنتاج الغازسجلت أرامكو السعودية مستوى تاريخيًا من إنتاج الغاز الطبيعي في يوم واحد، وذلك في 6 أغسطس 2020، بإنتاج 10.7 مليار قدم مكعبة قياسية في اليوم من الحقول التقليدية وغير التقليدية.وتعليقًا على هذه النتائج، قال رئيس أرامكو السعودية وكبير إدارييها التنفيذيين المهندس أمين الناصر: «بدأنا نشاهد بوادر أولية لتعافي الطلب على الطاقة خلال الربع الثالث إزاء تحسّن الأنشطة الاقتصادية، رغم التحديات التي تواجه أسواق الطاقة العالمية، وفي الوقت نفسه، حافظنا على التزامنا تجاه المساهمين من خلال الإعلان عن توزيعات أرباحٍ قدرها 70.32 مليار ريال (18.75 مليار دولار )».وأضاف:«إن عملية التكامل مع الشركة السعودية للصناعات الأساسية سابك تسير، -بفضل الله- بحسب المنهجية المخطط لها، وتظل مرونتنا المدعومة بنطاق أعمالنا الفريد، وانخفاض كثافة الكربون في قطاع التنقيب والإنتاج، وانخفاض تكاليف الإنتاج، مع تطور المشهد الاقتصادي والاجتماعي العالمي».