أعلنت مجموعة «MBC» اليوم (الثلاثاء)، وهي أكبر شركة إعلامية رائدة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا (MENA)، تعيين الرئيس التنفيذي لـMBC Media Solutions (MMS)، الوحدة الجديدة للمبيعات التجارية والتسويق الإعلاني، والتي تم إطلاقها بالشراكة مع مجموعة المهندس القابضة (EHG) السعودية، إضافة إلى تعيين مجلس إدارة MMS وأعضاء آخرين في فريق إدارتها التنفيذية العُليا.

ويرأس الفريق التنفيذي أحمد بن عطّاف الصحّاف، الذي تم تعيينه في منصب الرئيس التنفيذي. لينضم إلى MMS بأكثر من 15 عاماً من الخبرة الإقليمية الراسخة في قطاعات الاتصالات والتسويق والإعلان، إذ شغل حتى وقتٍ قريب منصب المدير العام لإدارة اتصالات التسويق بقطاع المستهلك في شركة الاتصالات السعودية (STC).

وكذلك، انضم نديم سمارة إلى MMS كرئيس تنفيذي للعمليات، بعد أن شغل سابقاً منصب الرئيس التنفيذي لمجموعة Omnicom Media Group (OMG) MENA ومقرها دبي، ويأتي بمعرفة عميقة وخبرة واسعة في سوق الإعلانات في المنطقة بأسرها.

من جانبه، أصبح وليد العيسوي المدير العام لـMMS في جمهورية مصر العربية، ويتميّز سجلّه المهني بخبرة راسخة في مجال الإعلان التجاري، بما في ذلك التسويق الإعلاني لشبكة التلفزة «CBC» في مصر.

ويتألّف مجلس إدارة MMS من خمسة أعضاء: محمد الخريجي، الرئيس التنفيذي لشركة «العربية» - المملوكة من «مجموعة المهندس القابضة EHG»، محمد الغيث، رئيس الإستراتيجية وعمليات الدمج والاستحواذ، «العربية»، مارك أنطوان داليوين، الرئيس التنفيذي لـ«مجموعة MBC»، أوليفييه ساج، الرئيس التنفيذي للإيرادات في «مجموعة MBC»، وعبدالله جمجوم مستشار رئيس مجلس إدارة «مجموعة MBC». وقد تم اختيار محمد بن عبدالإله الخريجي رئيساً لمجلس إدارة MMS، ومارك أنطوان داليوين رئيساً للجنة التنفيذية في مجلس الإدارة.

وتعليقاً على التعيينات الأخيرة، قال رئيس مجلس إدارة «مجموعة MBC» وليد بن إبراهيم آل إبراهيم: «شكّلنا فريقاً تنفيذياً قوياً لـMMS، ووضعنا لها إطاراً شاملاً للحوكمة كي تتمكّن من المضي قُدماً في أعمالها وتحقيق الأهداف المرسومة لها. يضم فريق الإدارة التنفيذية العليا مديرين من ذوي الخبرات الراسخة والمتراكمة في سوق الإعلانات إقليمياً، إضافة إلى معرفتهم العميقة بفرص وتحديات قطاع الإعلام برمّته عالمياً، وذلك تحت رئاسة محمد الخريجي والقيادة التنفيذية لأحمد الصحّاف».

وختم آل إبراهيم قائلاً: «نظل دائماً على التزامنا تقديم حلول متكاملة لشركاء الأعمال، عبر التلفزيون والإعلام الرقمي والمنصّات المتعدّدة الوسائط OTT. كما نتطلّع إلى الإطلاق الفعلي لـMMS مطلع العام القادم».

يشار إلى أن MBC Media Solutions - MMS تبدأ عملياتها التمهيدية في نوفمبر الحالي، بهدف تقديم أفضل خدمات لعملاء «مجموعة MBC»، وذلك مع بداية عام 2021. وتُتيح وحدة المبيعات التجارية والتسويق الإعلاني الجديدة لـMBC هذه، فرصة العمل من كثب مع شركاء الأعمال كافة، بما يشمل العديد من أبرز العلامات التجارية الاستهلاكية في المنطقة والعالم، إضافة إلى شركات التسويق والإعلان، ووكالات شراء المساحات الإعلانية والتخطيط الخاصة بهم أو المستقلة عنهم.