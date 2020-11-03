دشن بنك البلاد فرع السيدات في مدينة ينبع – ينبع البحر، على طريق عمر بن الخطاب مقابل مدرسة الشاطئ الحكومية، وذلك ضمن إستراتيجية بنك البلاد التي تهدف إلى القرب من العملاء الكرام في كافة مدن المملكة.

ويقدم البنك عبر فرع السيدات ينبع – ينبع البحر كافة الخدمات البنكية بأحدث التقنيات المصرفية للسيدات، وعلى قدر كبير من الراحة والخصوصية بإدارة نخبة من السفيرات على مستوى عال من الكفاءة والتدريب.

ويقدم الفرع خدمات فتح الحساب وتقديم حلول مصرفية ترقى لتطلعات العميلات من خلال برامج حسابات التميز الذهبي، والتميز الماسي، التي تحتوي على مجموعة فريدة من المميزات المصممة باحترافية لتلبية الحاجات البنكية والعديد من المزايا، مثل مديرات العلاقة المتخصصات لخدمة عميلات التميز، وإنجاز كافة المعاملات بأولوية وخصوصية قصوى، كما تتمتع عميلات التميز بمجموعة فريدة من المميزات، مثل خدمة الدخول لصالات الطيران في المطارات حول العالم، والحصول على البطاقات الائتمانية التي تناسب أسلوب حياتهن، مما يمنح عميلاتنا العزيزات تجربة مصرفية فريدة مخصصة لنخبة البلاد.

كما يقدم الفرع باقة من برامج التمويل المتنوعة من برنامج التمويل الشخصي الذي يلبي كافة الحاجات المالية للعميلات بمزايا تنافسية، إضافة إلى برنامج التمويل العقاري بالتعاون مع صندوق التنمية العقارية ووزارة الإسكان، الذي يحتوي على حزمة مزايا متعددة لتملك المسكن المناسب، وبرنامج التمويل التأجيري للسيارات للعميلات، الذي يمكنهن من الحصول على سيارة أحلامهن وبشروط مُيسرة.

ويسر بنك البلاد بهذه المناسبة تقديم عروض حصرية استثنائية على منتجات التمويل الشخصي ومنتجات التمويل العقاري للعميلات، بخيارات تتناسب مع احتياجاتهن وطموحاتهن لمدة شهر من افتتاح الفرع.

ويقدم بنك البلاد خدماته لجميع العملاء عبر شبكة واسعة من فروعه المنتشرة في أنحاء البلاد، التي يتجاوز عددها 151 فرعا، منها 3 فروع في مدينة ينبع، إضافة إلى مركز مبيعات، ويدعم ذلك شبكة أجهزة صراف آلي يتجاوز عددها 900 صراف آلي، وأحدث الخدمات الإلكترونية المتكاملة على مدار الساعة تطبيق البلاد للأجهزة الذكية و«البلاد نت» www.bankalbilad.com.

ويتيح بنك البلاد خدمة التواصل على مدار الساعة مع عملائه عبر هاتف البلاد 920001002، وخدمة التواصل عبر تطبيق «واتساب» 966920001002+ والهاتف المجاني من داخل المملكة 8001230000 للاستفسارات العامة والملاحظات، أو عبر جميع قنوات التواصل الاجتماعي Bankalbilad@ ومنصات تطبيقات «تويتر»، «فيسبوك»، «إنستغرام» و«لينكد إن» و«سناب شات».