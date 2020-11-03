أعلن تحالف سكاي تيم للشحن الجوي، الذي يُعد التحالف الأكبر في قطاع الشحن الجوي، انتخاب عمر بن طلال جمال حريري رئيساً لمجلسه التنفيذي، خلفاً للسيد شون كول، نائب رئيس دلتا آيرلاينز للشحن الجوي، الذي شغل هذا المنصب على مدار السنوات الثلاث الماضية.

ويتولى حريري حالياً منصب الرئيس التنفيذي لشركة الخطوط السعودية للشحن والشركة السعودية للخدمات اللوجستية (سال)، وقد جاء انتخابه في هذا المنصب بقرار من المجلس التنفيذي لتحالف سكاي تيم للشحن الجوي الذي يضم نخبة من كبار التنفيذيين يمثلون (12) عضواً من شركات الشحن الجوي خلال آخر اجتماع عقده المجلس يوم الخميس 29 أكتوبر 2020.

وتعليقاً على انتخابه رئيساً للمجلس التنفيذي لتحالف سكاي تيم للشحن الجوي، عبر عمر حريري عن اعتزازه بثقة المجلس وعن شكره وامتنانه للأعضاء على انتخابه ومنحه هذه الفرصة قائلاً: «أتشرف برئاسة دفة المجلس التنفيذي لتحالف سكاي تيم للشحن الجوي، والذي يعد الأكبر في قطاع الشحن الجوي ويمثل نسبة (20%) من حركة الشحن الجوي العالمية بما حققه من تقدم كبير منذ تأسيسه وخلال العقدين الماضيين فلقد استطاع من خلال أعضائه الـ12، الوصول إلى كافة أنحاء العالم حيث يتمتع اليوم بشبكة من المواقع الجغرافية الشاسعة التي تربط بين قارات العالم في الشرق والغرب».

وأضاف حريري بقوله «أتوجه بالشكر الجزيل للسيد شون كول على ما قدمه من إسهامات على مدار الثلاث سنوات الماضية، وخلال مسيرتنا القادمة سنواصل بإذن الله التركيز على النهوض بالتحالف وتعزيز مكانته العالمية الرائدة، مع التركيز في نفس الوقت، على تعزيز قدراتنا التشغيلية وشبكة رحلاتنا بتطبيق أحدث برامج التكنولوجيا بهدف توفير تجربة أكثر من مميزة لعملائنا الكرام».

وفي ظل تزايد الطلب على منتجات الفارما والتجارة الإلكترونية، أوضح حريري أن الهدف هو مواصلة استكشاف أسواق جديدة وتعزيز القدرة على الربط بينها مع ضمان كفاءة التنفيذ والنمو المستقبلي وتعزيز أعمال وخدمات أعضاء التحالف.

وكان حريري قد التحق بشركة الخطوط السعودية للشحن في فبراير 2018 بمنصب الرئيس التنفيذي حيث يتمتع بخبراتٍ واسعة في إدارة أعمال الشحن الجوي والخدمات اللوجستية والتي اكتسبها خلال توليه لمناصب مختلفة بشركة دي.إتش.إل وشركة فيديكس، كما يحمل حريري درجة الماجستير في العلوم تخصص إدارة الأعمال اللوجستية للمشتريات وسلاسل التوريد من كلية الأعمال بجامعة سالفورد في بريطانيا.

من جانبه، قال نائب رئيس شركة دلتا للشحن الجوي شون كول: «سعدت بالعمل كرئيس للمجلس التنفيذي لتحالف سكاي تيم للشحن الجوي خلال السنوات الثلاث الماضية، حيث سعيت خلال خدمتي إلى التركيز على بناء شبكة ربط جيدة بين الأسواق وتعزيز التواصل مع العملاء. لقد ظهرت مقدرتنا الحقيقية وتجلت بأبهى صورها عند مواجهة التحديات غير المسبوقة التي فرضتها جائحة كورونا، وإنني على ثقة بأن زميلي الأستاذ عمر حريري سيخدم تحالفنا وسيواصل تخطي الأزمة الراهنة وإعادة بناء شبكة الربط والمساهمة في دعم عمليات شحن اللقاحات».

يشار إلى أن السعودية للشحن هي العضو الأحدث في مجموعة سكاي تيم حيث انضمت إلى التحالف في أبريل 2019، وكان التحالف قد احتفل بعامه الـ20 في شهر سبتمبر من نفس العام، حيث تتضمن قائمة أعضائه كلا من الخطوط الجوية الروسية للشحن الجوي، والخطوط الجوية الأرجنتينية للشحن الجوي، وايروميكسيكو للشحن الجوي، والخطوط الجوية الفرنسية للشحن الجوي، والخطوط الجوية الإيطالية للشحن الجوي، والخطوط الجوية الصينية للشحن، والخطوط الجوية التشيكية للشحن الجوي، ودلتا للشحن الجوي، وكى.إل.إم للشحن الجوي والخطوط الجوية الكورية للشحن الجوي.

وإجمالاً، يشغل أعضاء التحالف من شركات الخطوط الجوية البالغ عددهم 12 عضوا ما مجموعه 3337 طائرة، منها 63 طائرة شحن جوي وجميعها تغطي 159 وجهة حول العالم.