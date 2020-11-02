تعلن شركة أرامكو السعودية، غدا (الثلاثاء)، نتائجها المالية عن الربع الثالث من عام 2020.وأوضحت أرامكو السعودية، في بيان على موقعها الإلكتروني، أنها ستقوم بنشر النتائج المالية وتوزيعات الأرباح للربع الثالث من 2020 قبل افتتاح السوق السعودي (تداول) الثلاثاء 3 نوفمبر 2020.وكانت أرامكو قد أقرت توزيع أرباح نقدية على المساهمين عن الربع الثاني من العام الحالي 2020، بواقع 0.352 ريال للسهم، بإجمالي 70.3 مليار ريال.