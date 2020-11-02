أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، قرب تطبيق المرحلة السابعة عشرة (الأخيرة) من برنامج حماية الأجور للمنشآت التي تتراوح عمالتها بين 1-4 عمال، إذ ستبدأ بتطبيق ضوابط البرنامج في مرحلته الأخيرة، اعتبارا من 1 ديسمبر 2020، حيث يهدف البرنامج إلى تقليص الخلافات وإثبات حقوق العاملين لدى المنشآت.

وتؤكد الوزارة ضرورة التزام جميع المنشآت ببرنامج حماية الأجور، ورفع ملف الأجور بشكل شهري تفاديا لفرض العقوبات المنصوص عليها.

يذكر أنه يمكن للمنشآت معرفة متطلبات البرنامج والالتزام بها وفق الإجراءات الموضحة بموقع الوزارة الإلكتروني أو من خلال زيارة منصة «مُدد» عبر الرابط التالي https://mudad.com.sa.