أكد المركز السعودي لكفاءة الطاقة أن اللمبات على الأخضر توفر حتى 75%، مشددين في الوقت ذاته على أهمية اتباع السلوكيات المناسبة للترشيد، التي منها إطفاء الإنارة عند عدم الحاجة، منوهين إلى أن بطاقة كفاءة الإنارة تشتمل على خمس معلومات أساسية، يجب على المستهلك فهم قراءتها، وذلك لاختيار الإنارة التي تساهم في خفض استهلاك الطاقة بمنزله.

وأوضح مختصون في المركز أن البطاقة تشتمل على شعار الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، ورمز الإنارة وشعار المركز، ومستوى كفاءة الطاقة بالأحرف العربية، ورمز الاستجابة السريع الكيو آر (QR)، إضافة إلى معلومات عدة عن المنتج.