وضعت الهيئة العامة للنقل تسعة أهداف لتنظيم النقل الخاص في المملكة.

وتهدف الهيئة عبر تنظيمها لعمل شاحنات النقل الخاص التي يتجاوز وزنها الإجمالي 3500 كيلوغرام إلى تنظيم سوق النقل البري، وجذب الاستثمار الداعم للاقتصاد الوطني، وكذلك رفع مستوى السلامة على الطرق، إضافة إلى تطوير سوق النقل البري.

كما تهدف الهيئة إلى تعزيز مستوى الجودة والتنافسية في القطاع، كذلك القضاء على التستر والعشوائية في تقديم الخدمة، والحد من استخدام شاحنات النقل الخاص في النقل بأجر (النقل العام)، إضافة إلى حماية الناقل النظامي من المنافسة الغير عادلة، وحماية مصالح المستفيدين من خدمات النقل.