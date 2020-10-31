يتجه صندوق الاستثمارات العامة السعودي، وجهاز أبوظبي للاستثمار، إلى الاستثمار بما قيمته 37.8 مليار روبية (507.2 مليون دولار) في شراء وحدات من صندوق البنية التحتية للألياف الرقمية (Digital Fiber Infrastructure Trust)، وفقا لما أعلنته شركة ريلاينس، بحسب ما ورد في وكالة «بلومبيرغ».ويأتي هذا الاستثمار عقب استحواذ صندوق الاستثمارات العامة في وقت سابق من العام الحالي على حصة تبلغ 2.32% من أعمال شركة «جيو بلاتفورمز»، منصة الخدمات الرقمية، حيث يُعزز هذا الاستثمار تواجد الصندوق في السوق الهندية وقطاع التقنية بشكل خاص.وتأتي الصفقة تماشياً مع استراتيجية الصندوق للاستثمار في القطاعات والشركات التي تحقق عوائد مالية جذابة طويلة الأجل.