أطلق بنك البلاد مبادرة تعد الأولى من نوعها في المملكة العربية السعودية، بالقطاع المصرفي لتقديم فيديوهات مترجمة بلغة الإشارة للمنتجات والخدمات، شملت خدمة فتح الحساب الجاري بطريقة رقمية عبر موقع البلاد: www.bankalbilad.com بدون زيارة الفرع أو تقديم أي مستندات، بالإضافة إلى منتجات التمويل العقاري والشخصي ومنتجات البطاقات، وذلك استشعارا من بنك البلاد بدوره تجاه المجتمع بمختلف شرائحه، وتحديدا فئة الأشخاص ذوي الإعاقة تحقيقا لتنمية مستدامة وتوازن مجتمعي بين أفراد المجتمع.

وقال عبدالعزيز العنيزان، الرئيس التنفيذي لبنك البلاد: «يقوم بنك البلاد بالاهتمام الدائم لكافة أفراد المجتمع، ونخص بذلك الفئة الغالية علينا فئة الأشخاص ذوي الإعاقة، من خلال تقديم كافة الخدمات المصرفية لهم بشكل سهل ويسير، ومنحهم الأولية القصوى في التعامل لدى كافة فروع البنك، وطباعة وتوفير جميع نماذج المنتجات والخدمات بلغة برايل لدى جميع فروعنا، ليتمكنوا من الاستفادة بشكل كبير من كافة المنتجات، والحصول على جميع خدمات التمويل مثل تملك المسكن المناسب أو تلبية الاحتياجات، من خلال حلول التمويل الشخصي والحصول على البطاقات التي تناسب أسلوب حياتهم وتطلعاتهم، من خلال تقديم العديد من المبادرات النوعية تطلق لأول مره في المملكة، كان آخرها إطلاقنا لسلسلة من الفيديوهات التعريفية مترجمة بلغة الإشارة، لشرح ماهية المنتج ومزاياه وطريقة التقديم عليه»، وذلك ينبع من مبدأ المسؤولية الاجتماعية في بنك البلاد حيث ترجمة هذه المسؤولية بتسخير كافة الجهود لخدمة المجتمع عبر برنامج #البلاد_مبادرة».

يذكر أن بنك البلاد يولي اهتمامه بخدمة المجتمع تحت مظلة برامج المسؤولية المجتمعية #البلاد_مبادرة والتي تتجاوز أكثر من 53 برنامج ومبادرة لخدمة المجتمع، التي كانت أبرز مخرجاته تجهيز فرع الوصول الشامل (فرع التخصصي بالرياض) بكامل الإمكانيات اللازمة لخدمة الأشخاص ذوي الإعاقة، بالإضافة إلى تدشين قاموس المصرفي الإشاري، لتمكين ذوي الإعاقة السمعية من إنجاز معاملاتهم بثقة وسهولة، ومواءمة صرافات البنك الآلية حول المملكة لاستخدام المكفوفين وذوي الإعاقة، وذلك من خلال وضع برمجيات خاصة ومسارات أرضية إرشادية، ويقدم بنك البلاد تطبيق «فاذكروني» للأجهزة الذكية، والذي يتجاوز عدد مستخدميه مليونين وخمسمائة ألف مستخدم، لخدمة مواقيت الصلاة واتجهات القبلة والأدعية والأذكار، كما يقدم بنك البلاد العديد من المبادرات المجتمعية المبتكرة ذات الأثر المستدام في تنمية البيئة، حيث دشن بنك البلاد أخيرا مبادرة نوعية في مجال البيئة، عبر إنشاء نظام الطاقة الشمسية في برج البلاد «مبنى الإدارة العامة في مدينة الرياض طريق الملك فهد»، موزعة على مساحة تبلغ 1743مترا مربعا.

وتعد هذه المبادرة من أكبر المبادرات باستخدام الطاقة المتجددة ذات الأثر المستدام في مجال المحافظة على البيئة، التي تساعد بشكل كبير في تغذية برج البلاد بالطاقة النظيفة، التي من شأنها تقليل الانبعاثات الكربونية المضرة بالبيئة، وتخفيض تكاليف الاستهلاك.

يمكن الاطلاع على جميع برامج ومبادرات المسؤولية المجتمعية التي يقدمها بنك البلاد من خلال زيارة صفحة #البلاد_مبادرة على الموقع الالكتروني لبنك البلاد www.bankalbilad.com