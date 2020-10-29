احتفلت مجموعة بن شيهون باليوبيل الذهبي لإطارات هنكوك في المملكة العربية السعودية، وذلك بعد مرور 50 عاماً على دخول شركة «هنكوك» للإطارات إلى السوق السعودية عام 1970 ممثلة في مجموعة بن شيهون الوكيل الحصري في المملكة.

ونجحت المجموعة خلال النصف قرن الماضي في تعزيز وتقوية حضور إطارات هنكوك والعلامات التابعة لها، مثل إطارات «لاوفن» في السوق السعودية، عبر إبراز المواصفات العالية التي تتمتع بها وقوتها وملاءمتها لعوامل الطقس والطرق في المملكة بمختلف متغيراتها.

وتزامناً مع هذا الحدث، أطلقت مجموعة بن شيهون حملة ضخمة لإطارات «هنكوك» و«لاوفن» احتفالاً بهذه المناسبة، حيث ستستمر لمدة أربعة أشهر تقدم في خلالها أجهزة آيفون 11 برو كجوائز يومية و4 سيارات مازدا 6 كجوائز شهرية، وسيتم الإشراف على الحملة بالكامل من جانب غرفة جدة، حيث إن المطلوب من عملاء الشركة للاشتراك في هذه الحملة ودخول السحب هو الدخول على الرابط https://hankook50.com/ والتسجيل في السحب على جوائز الحملة القيمة.

وبهذه المناسبة، تحدث نائب رئيس المجموعة السيد مروان بن شيهون قائلاً «نعتز في مجموعة بن شيهون بالنجاحات التي تحققت طيلة 50 عاما الماضية بالشراكة مع إطارات هنكوك التي سطع خلالها اسم إطارات هنكوك في السعودية، مما دفع اسم العلامة التجارية إلى الاستمرار في الصعود في المملكة العربية السعودية واكتساب ثقة متزايدة من العملاء. ونتيجة لهذا التعاون المثمر، أصبحت إطارات هنكوك الخيار الأول لمن يريد استخدام إطارات عالية الجودة ومناسبة لجميع ظروف الاستخدام في المملكة، وهو ما يعكس سبب اختيار العديد من شركات السيارات العالمية لإطارات هنكوك كإطار رسمي لسياراتها».

وحول الحملة الاحتفالية التي أطلقتها الشركة بالتزامن مع هذه الذكرى أوضح مروان بن شيهون أن «الشركة حرصت على مشاركة قائدي المركبات احتفالها بهذه المناسبة السعيدة في مسيرة الشركة عبر تقديم هدايا يومية وشهرية تعبيرا عن الامتنان لهم كشركاء في رحلة نجاحنا في مجموعة بن شيهون مع شركة إطارات هنكوك».