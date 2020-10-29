أعلن صندوق التنمية العقارية اليوم (الخميس)، إيداع أكثر من 542 مليون ريال في حسابات المواطنين مُستفيدي برنامج «سكني» من وزارة الإسكان والصندوق العقاري لشهر أكتوبر من العام الحالي 2020.

وأوضح المشرف العام على الصندوق منصور بن ماضي، أن إجمالي الدعم هذا الشهر خُصص لأرباح عقود التمويل العقاري المدعُوم، مشيراً إلى أن إجمالي ما أودع في حسابات مستفيدي «سكني» منذ إعلان برنامج التحول في يونيو 2017 حتى أكتوبر الجاري تجاوزت 23.9 مليار ريال.

وقال ابن ماضي إن النشرة الإحصائية الشهرية للقروض العقارية لشهر سبتمبر الماضي الصادرة عن مؤسسة النقد العربي السعودي كشفت تسجيل البنوك رقماً تاريخياً من خلال توقيع أكثر من 27 ألف عقد تمويلي منها 96% مدعومة من الصندوق العقاري بنسبة تصل إلى 100%.

ولفت المشرف العام على الصندوق العقاري إلى إسهام برنامج القرض العقاري المدعُوم بالشراكة مع الجهات التمويلية من البنوك ومؤسسات التمويل في تمكين أكثر من 360 ألف أسرة سعودية منذُ بداية التحول وحتى نهاية سبتمبر الماضي.