أعلنت مجموعة صافولا شركة استثمارية إستراتيجية قابضة رائدة في قطاعَيْ الأغذية والتجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نتائجها المالية الأولية للربع الثالث وفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2020، حيث ارتفع صافي الربح للربع الثالث من العام 2020 ليصل إلى 283.7 مليون ريال مقارنة بـ 221.8 مليون ريال للربع المماثل من العام السابق، بزيادة بلغت نسبتها 27.9%، ليصل صافي الربح لفترة الأشهر التسعة والمنتهية في 30 سبتمبر 2020 إلى 866.1 مليون ريال مقارنة بـ 338.3 مليون ريال للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2019، بزيادة بلغت نسبتها 156%.

وقد أظهرت تلك النتائج تحقيق المجموعة لمبيعات لفترة الأشهر التسعة المنتهية في 30 سبتمبر 2020 نحو 16.52 مليار ريال مقابل 16.17 مليار ريال للفترة المماثلة من العام السابق (أي بزيادة بلغت نسبتها 2.1%).

وتعود أسباب هذه الزيادة في الأرباح بشكل رئيسي إلى ارتفاع إجمالي الربح بسبب ارتفاع المبيعات وهوامش الربحية، وارتفاع حصة المجموعة في أرباح شركات زميلة، بالإضافة إلى انخفاض المصاريف التشغيلية وانخفاض صافي التكاليف التمويلية الذي يرجع بشكل رئيسي إلى الانخفاض في الرسوم المالية على القروض. هذا وقد جاءت الزيادة في صافي الربح على الرغم من ارتفاع مصاريف الزكاة وضريبة الدخل وانخفاض عكس مخصص الزكاة المتعلق بتسويات السنوات السابقة.