كشفت شركة المدفوعات السعودية، نجاحها بتسجيل رقم قياسي غير مسبوق لعدد عمليات الدفع الإلكتروني، الذي تجاوز ملياري عملية عبر نقاط البيع في المملكة، منذ بداية هذا العام حتى منتصف أكتوبر الجاري، (285 يوما) أي بزيادة تجاوزت 69% مقارنة في الفترة نفسها من العام الماضي.وبلغت القيمة الشرائية الإجمالية لتلك العمليات 269 مليار ريال، وبزيادة نحو 21%، مقارنة بالفترة المماثلة من العام الماضي، فيما تم تسجيل ارتفاع في عدد أجهزة نقاط البيع التي تجاوزت 614 ألف جهاز في مختلف قطاعات التجزئة في المملكة، كما شكلت المدفوعات من خلال الأجهزة الذكية لكل من mada Pay وApple Pay نسبة 25% من إجمالي عدد العمليات التي تمت على أجهزة نقاط البيع حتى نهاية الربع الثالث من عام 2020.وقد استحوذت نسبة العمليات من خلال تقنية الاتصال القريب المدى NFC على 91% من مجموع العمليات التي تمت في أجهزة نقاط البيع.كما ساعدت العديد من العوامل الأخرى على تسجيل ملياري عملية، منها التنسيق والجهود المشتركة بين مؤسسة النقد، والبرنامج الوطني لمكافحة التستر، والمدفوعات السعودية، بحيث أسهم التعاون بين تلك الجهات بإلزام قطاع التجزئة بنسبة 100% بتوفير وسائل الدفع الإلكتروني، تشمل نشاط محطات الوقود ومحلات بيع قطع غيار السيارات والملابس والمواد الغذائية والجوالات وأنشطة الخدمات الشخصية (مغاسل الملابس، الصالونات الرجالية والنسائية) وغيرها من القطاعات التجارية، ابتداء من 25 أغسطس 2020، كإحدى مبادرات التحول نحو زيادة التعاملات الإلكترونية.من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة المدفوعات السعودية فهد العقيل: «نسعى خلال الفترة القادمة إلى تعزيز البنية التحتية للمدفوعات والتجارة الإلكترونية، بما في ذلك تسهيل عمليات الدفع، وهو الأمر الذي سيسهم في توفير تجربة أكثر سلاسة للمستهلكين في المملكة».يذكر أن المدفوعات السعودية هي المشغل للبنية التحتية الوطنية لنظم المدفوعات، التي يندرج تحتها نظام المدفوعات الوطني «مدى» وخدماتها في المملكة، لتؤدي دور الممكن للقطاع، كما تعمل المدفوعات السعودية على تحقيق مستهدفات وتطلعات برنامج تطوير القطاع المالي كجزء من رؤية المملكة 2030.