اعتمد مركز خدمات المطورين العقاريين «إتمام» 23 مخططاً سكنياً بمساحة تتجاوز 60.8 مليون متر مربع في مختلف مناطق المملكة خلال الربع الثالث 2020، إضافة إلى تقديم عدد من الخدمات الأخرى للمطورين بهدف تحسين أداء القطاع العقاري ورفع إسهاماته في الناتج المحلي وتوفير الحلول المتكاملة للمطورين العقاريين.وأوضح البرنامج في بيان له، أنه تم الترخيص لبناء نحو 6792 وحدة سكنية خلال الربع الثالث 2020، وإصدار شهادات لتأهيل 24 مطوراً عقارياً، ومعالجة 80 طلباً واستفساراً عن الصكوك، وتسجيل 3671 عاملاً ضمن «طلبات تأييد» في مشاريع «سكني»، وتدشين «منصة إتمام» الجديدة باللغتين العربية والإنجليزية، إضافة إلى تقديم خدمات التطوير العقاري إلكترونياً بعد ربط الأنظمة تقنياً مع عدة جهات من القطاعات الحكومية والخاصة.ويقوم «إتمام» بدور إستراتيجي لتذليل العقبات التي تواجه المطور العقاري وأصحاب المشاريع السكنية لتوفير خيارات سكنية متنوعة، بهدف زيادة المعروض المناسب لتلبية جميع احتياجات المواطنين المختلفة من خلال دور تكاملي بالتعاون مع الجهات الحكومية المختلفة لتسهيل الإجراءات والخدمات عبر المركز.