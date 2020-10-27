كشف الرئيس التنفيذي لوكالة «سمة للتصنيف الائتماني» نبيل المبارك، أن التصنيف السيادي سيرى النور قريبا، إلى جانب تصنيف جديد لقطاعات سوق الأسهم السعودية، التي لم تشملها تصنيفات الوكالات الدولية.وأوضح المبارك أن تصنيفات قطاعات سوق الأسهم ستشمل البتروكيماويات، والتجزئة، والتأمين، والسيارات، والصحة، لافتا إلى أن العمل جار على هذا حيث يكون لكل قطاع تصنيف، ليظهر النظرة المستقبلية له.وحدد المبارك المنتجات التي تقدم من وكالات التصنيف وعددها 25 منتجا رئيسيا، تتمحور جميعها على وضع الشركات وتصنيف الشركات ووضعها في السوق دون الدخول في التسعير.