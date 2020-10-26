كشف رصد أجرته «عكاظ»، بناء على تقارير حكومية، دخول أكثر من 35 ألف منشأة صغيرة ومتناهية الصغر إلى السوق السعودية، بعد رفع حظر التجوال الذي فرض بسبب جائحة فايروس كورونا.وأظهر التقرير دخول أكثر من 18 ألف منشأة متناهية الصغر، يراوح إجمالي عدد العاملين بها بين 1- 4 عمال فقط خلال الربع الثالث من العام الحالي 2020، ليصبح إجمالي عدد المنشآت متناهية الصغر 393 ألف منشأة، فيما ارتفع عدد المنشآت الصغرى ممن يراوح عدد العاملين بها بين 5 - 9 عمال إلى قرابة 114 ألف منشأة، بدخول قرابة 17 ألف منشأة إلى السوق السعودية خلال الفترة ذاتها.وفي ما يخص توزيع تصنيف المنشآت المستحدثة، أظهرت البيانات دخول قرابة 30 ألف منشأة مصنفة كمنشآت «فردية، و847 منشأة مصنفة كمنشآت «محدودة»، و754 منشأة «تضامن»، و20 جمعية، و12 منشأة مساهمة، و6 منشآت مهنية.وساهم في دخول المنشآت الصغيرة إلى السوق المحلية، تقديم الجهات الحكومية للعديد من التسهيلات، أبرزها إعفاؤها من بعض الرسوم، إضافة إلى مبادرات استرداد الرسوم، وسهولة مزاولة النشاط التجاري ساهم في ارتفاع عدد المنشآت الصغيرة العاملة في السوق.وكانت هيئة الإحصاء قد أعلنت أنه خلال الربع الثاني من العام الحالي، الذي تزامن مع فرض حظر التجوال بسبب جائحة كورونا، قد بلغ معدل البطالة بين السعوديين 15.4%. ووصل معدل البطالة بين الذكور 8.1%، وبين الإناث 31.4 %، في إشارة إلى بدء العديد من الأفراد بفتح مشاريعهم الصغرى خلال الفترة الماضية.