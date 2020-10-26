بدأت المؤسسة العامة للحبوب بصرف مستحقات الدفعة العاشرة من مزارعي القمح المحلي الذين قاموا بتوريد الكميات المحددة لهذا الموسم، وقاموا بإقفال حساباتهم وذلك من خلال منصة «محصولي» بموقع المؤسسة الإلكتروني.وبلغ إجمالي ما تم إيداعه لهذه الدفعة مبلغ 14.718.058.17 ريالاً بحساباتهم البنكية وذلك لعدد 41 مزارعاً، وبهذا يكون ما تمّ إيداعه مبلغ 414.811.151.28 ريالاً لعدد 1.478 مزارعاً بكمية 356.711 طنا، وسيتم إيداع الدفعات التالية بحسب الكميات الموردة وبعد استكمال إجراءات الإقفال والتدقيق.يأتي ذلك فيما عقد مجلس إدارة المؤسسة العامة للحبوب جلسته الـ 189، برئاسة وزير البيئة المياه والزراعة رئيس مجلس إدارة المؤسسة المهندس عبدالرحمن الفضلي.وأكد المهندس الفضلي أهمية الدور الذي تقوم به المؤسسة خاصة في مجال استيراد القمح والشعير لتغطية الطلب المحلي وشراء القمح المحلي، إضافة إلى دعم الخزن الإستراتيجي والتي تشكل الحجر الأساس في مجال الأمن الغذائي، مبيناً أن المؤسسة استكملت بنجاح المرحلة الأولى من تخصيص قطاع المطاحن بالمملكة، ويجري العمل حالياً على استكمال المرحلة الثانية والأخيرة، والمتوقع استكمالها بداية العام المالي القادم.