كشفت الجمعية السعودية للزراعة العضوية تقديم الدولة ممثلة بوزارة البيئة والمياه والزراعة دعما ماليا غير مسترد لكل مزرعة عضوية أو مزرعة راغبة في التحول للزراعة العضوية.وبحسب الدليل الإرشادي الذي أصدرته الجمعية، فإن الدعم يهدف لتوفير غذاء عضوي من خلال دعم العاملين بالقطاع وزيادة الوعي المجتمعي، مع مراعاة المحافظة على البيئة لتحقيق الإستدامة والجودة.وأوضح الدليل أن البيئة الزراعية في السعودية ليست بمنأى عن بعض الممارسات الخاطئة والاستخدام المفرط وغير المبرر أحيانا للمدخلات الزراعية الكيميائية بمختلف أنواعها والغرض من استخدامها، ووفقا لذلك اتخذت الدولة بالعمل مع الجهات ذات العلاقة العديد من المشاريع والمبادرات، إضافة إلى سن القوانين والتشريعات التي تنظم القطاع الزراعي والمدخلات المستخدمة به، إلى جانب البرامج الإرشادية والتوعوية للمزارعين والمنتجين.وأظهر الدليل أن إجراءات التحول تتم من خلال دراسة الطلب من قبل المختصين في قسم الدعم الفني بإدارة الإنتاج العضوي بوزارة البيئة والمياه والزراعة ثم التواصل مع المزارع لتحديد موعد زيارة المزرعة، ويقوم المختصون بزيارة المزرعة وتقديم الدعم الفني والإرشاد الزراعي العضوي وتقييم مقومات المزرعة وأهليتها للتحول للزراعة العضوية بعد ذلك يتم ربط المزرعة بإحدى شركات التوثيق المتعمدة لدى الوزارة.