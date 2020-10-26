كشف تقرير مؤسسة النقد العربي السعودي السنوي الـ56 أن أرباح المصارف التجارية في عام 2019 بلغت 50.3 مليار ريال، بارتفاع نسبته 4.5% عن أرباح السنة السابقة البالغة 48.1 مليار ريال، لافتا إلى ارتفاع إجمالي الودائع المصرفية في عام 2019 بنسبة 7.3% (122.5 مليار ريال)، بنمو نسبته 2.5% في العام السابق.وأوضح التقرير أن القطاع المصرفي السعودي حقق معدلات نمو جيدة تلائم التطورات الاقتصادية الإيجابية التي شهدها الاقتصاد السعودي عام 2019 في مختلف الأصعدة، إذ أسهمت المؤسسة في ذلك من خلال الرقابة والإشراف على النظام المصرفي؛ بهدف تعزيز متانته وملاءته المالية والرقي بمستويات خِدْماته المصرفية والمالية، وتجلى ذلك بأدائه في عام 2019 من خلال زيادة أنشطة المصارف بشكل عام، وقيامها بتعزيز مراكزها المالية، إذ زاد إجمالي موجوداتها بنسبة 9.7%، ونمت ودائعها المصرفية بنسبة 7.3%، وارتفعت أرباحها بنسبة 4.5% مقارنة بمستواها في العام السابق.وأوضح التقرير أن المصارف التجارية أظهرت أداء جيداً في عام 2019، إذ ارتفع إجمالي موجوداتها بنسبة 9.7% (233 مليار ريال) ليبلغ 2631.1 مليار ريال، مقارنة بنمو نسبته 2% في العام السابق.واستعرض التقرير احتياطات المصارف التجارية (النقد في الصندوق والودائع لدى «مؤسسة النقد»)، إذ ارتفعت في عام 2019 بنحو 16.5 مليار ريال؛ أي ما نسبته 7.4% لتبلغ نحو 239.4 مليار ريال في نهاية العام، مقارنة بانخفاض مقداره 20.4 مليار ريال (8.4%) في العام السابق.ونوه التقرير إلى أن الشبكة السعودية للمدفوعات (مدى) حققت في عام 2019 نمواً إيجابياً في جميع عملياتها، إذ ارتفع عدد أجهزة الصرف الآلي العامة في السعوية بنسبة 1.1% ليبلغ 18882 جهازاً، بزيادة نسبتها 1.9%.