أطلقت لولو (أكبر سلسلة هايبرماركت في المنطقة)، مهرجانها السنوي «عالم المأكولات» في جميع فروعها في السعودية من 21 أكتوبر وحتى 3 نوفمبر 2020. احتفالاً بالكنهات والثقافات، وعلى مدار أسبوعين سيجذب هذا المهرجان محبي الطعام والمتسوقين لتجربة فريدة من نوعها لتذوق مختلف ألأطباق العالمية من أكثر من 25 دولة، وستتم إقامة أول مسابقة عن بعد لتحدي البانكيك وستتوفر عروض هائلة على المنتجات في المتجر، بدعم مستمر وبحضور الشيف السعودي المعروف بن قاسم.

عالم المأكولات 2020 أطلق العديد من الفعاليات مثل:

برياني مالا: الطعم التقليدي للأرز

تحدي البانكيك

الأكل الآسيوي: الفلبين، تايلند، اليابان، الشرق الأقصى

احتفال الشوي: تذوق أطباق خارج المنزل

مالابار تاكرام: استمتع بمذاق كيرلا

الأطباق العربية: اكتشف أصالة المأكولات العربية

دابا والا: أفضل الأطباق من شمال الهند

المخبوزات والحلويات: الكيك، المخبوزات وكل شيء عن الحلويات

الأطباق الأوروبية: تذوق أوروبا

وعن المهرجان قال شهيم محمد المدير الإقليمي لشركة لولو السعودية: «قمنا بتنظيم مهرجان عالم المأكولات لأكثر من 11 عاما وحتى الآن، لكن هذا العام الاحتفال سيكون الأكبر على الإطلاق، نظراً للوضع الحالي لجائحة كورونا ومحدودية إقامة أي فعالية مباشرة، حصلنا على دعم لا محدود من عدة سفارات مختلفة، القنصليات لدعم التجارة ومجموعة من المنظمات المجتمعية، الفنادق وقسم السياحة، عدد من الشيف المعروفين، ومشاهير التواصل الاجتماعي. هدفنا هو إظهار التنوع الكبير للنكهات العالمية التي نوفرها، التي تؤكد على مقولة إننا حيث يأتي العالم للتسوق».

وأيضاً كجزء من هذا المهرجان، أوجدت لولو تحدي البانكيك، الذي سيجمع مختلف محبي الطعام ليظهروا مهارتهم في إعداد الأطباق من خلال تصوير مقاطع على التيك توك، الانستقرام، والفيسبوك من خلال استخدام وسم (# لولو_عالم_المأكولات).

لولو ستمنح جائزة مقدارها 3000 ريال سعودي للفائز الأول و2000 ريال سعودي للفائز الثاني. وإضافة لذلك لولو ستقوم بتوزيع 1000 عربة تسوق مجانا، كل ساعة مع إحضار عربات الطعام المتنقلة وعربات الآيسكريم المحلية لهذه الفعالية.