سجلت الأيام الماضية نسبة حجز شبه كامل للوحدات من نوع «فيلا» في 3 مشاريع سكنية، طرحتها الشركة الوطنية للإسكان ضمن مشاريع «مرسية المرحلة الثانية»، الواقعة في ضاحية الجوان بالعاصمة الرياض، ورقماً قياسياً جديداً بالنسبة لمشاريع الشراكة مع القطاع الخاص على مستوى المملكة، إذ أكملت بعض المشاريع نسبة الحجوزات الكاملة في غضون 8 ساعات. وطرحت الشركة الوطنية للإسكان مطلع الأسبوع الماضي مشروع «النرجس فيو»، الذي يوفّر 728 وحدة سكنية، ثم مشروع «نساج تاون» بعدد وحدات يبلغ 690 وحدة سكنية، تبعهما مشروع «سرايا الجوان» بعدد 936 وحدة سكنية، الذي كانت الساعات الثماني الأولى من طرحه كافية لوصول نسب حجوزاته لما يتجاوز 90%، حيث شهد مركز «سكني» الشامل بالرياض ازدحاماً قبل بدء موعد العمل اليومي.وكشف الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للإسكان المهندس محمد البطي لـ«عكاظ»، طرح المزيد من المشاريع خلال الفترة القريبة القادمة، ضمن خطة متكاملة تستهدف دعم المعروض العقاري وفقاً للسياسات الإستراتيجية لبرنامج الإسكان، الذي يأتي بين برامج رؤية المملكة 2030. وبين أن ما تم طرحه أخيراً من مشاريع سكنية امتداد لجهود الشركة خلال العامين الماضيين في تطوير عدد من المشاريع السكنية، التي تقع ضمن ضواح متكاملة بمرافقها وخدماتها تراعي تحقيق معايير جودة الحياة، إلى جانب تطوير مجموعة من المخططات التي توفّر أراضي سكنية جاهزة للبناء في مختلف المدن والمحافظات في سبيل توفيرها لمستفيدي برنامج «سكني».