وقَّع بنك الجزيرة اتفاقية تعاون مع «موبايلي» تم بموجبها إدراج برنامج نقاطي من موبايلي كأحد شركاء برنامج أجواء الذي يخوّل حاملي بطاقات أجواء الائتمانية من بنك الجزيرة تحويل نقاط أجواء المكتسبة إلى برنامج «نقاطي من موبايلي» بكل سهولة عبر الموقع الإلكتروني لأجواء.

وقد أوضح نائب أول للرئيس ورئيس مجموعة الخدمات المصرفية للأفراد ببنك الجزيرة الأستاذ خالد بن عثمان العثمان، قائلاً: «إن هذه الاتفاقية تأتي في إطار سعي البنك الدائم لتطوير وتوفير خيارات أشمل لأعضاء برنامج أجواء وإضافة العديد من خيارات استبدال النقاط».



وأضاف: إنّ بنك الجزيرة يسعى بشكل مستمر عبر برنامج «أجواء» إلى زيادة شركائه وتوفير أفضل الخيارات المتنوعة والمتميزة لعملاء البنك والارتقاء بالحلول المصرفية لأعلى المستويات.

من جانبه علّق الرئيس التنفيذي لقطاع الأفراد (بشركة موبايلي) الأستاذ إسماعيل الغامدي، قائلاً: «نسعد بإبرام هذه الشراكة، حيث من أهم ما يميز شراكة (موبايلي) مع بنك الجزيرة من خلال برنامج «نقاطي» تمكين عملاء (موبايلي) من استخدام النقاط المستبدلة إلى عدة استخدامات متعددة كدقائق مكالمات مجانية، سداد الفاتورة الشهرية، رسائل نصية محلية أو دولية، إنترنت محلي أو رصيد مجاني أو استبدال النقاط بخصومات نقدية في أكثر من 1200 معرض ومحل من فروع شركاء برنامج نقاطي الذين يقدمون الكثير من المنتجات كالأجهزة الإلكترونية، الأزياء، والمنتجات الغذائية وغيرها، حيث تتاح جميع المكافآت في عالم «نقاطي» لعملاء موبايلي حاملي بطاقة أجواء الائتمانية من بنك الجزيرة».

يذكر أن بطاقة أجواء الائتمانية تمنح حامليها أعلى قيمة نقاط مقابل كل ريال يتم صرفه بواسطة البطاقة، إضافة إلى سهولة استخدام النقاط المكتسبة واستبدالها بالعديد من الخيارات، مثل السفر أو المتجر الإلكتروني أو القسائم الشرائية واستبدال النقاط لدى الشركاء من خلال الموقع الإلكتروني الخاص ببرنامج أجواء.