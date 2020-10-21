كشف أمين عام لجنة الإعلام والتوعية المصرفية المتحدث باسم البنوك السعودية طلعت حافظ لـ«عكاظ» أن البنية التحتية القوية لأنظمة المدفوعات الإلكترونية الوطنية ساهمت في دعم جميع وسائل الدفع الإلكترونية خلال فترات منع التجول الجزئي والكلي أثناء فترة ذروة جائحة كورونا، إذ ارتفع عدد عمليات خدمة «مدى» للدفع عبر الإنترنت إلى 20.8 مليون عملية خلال الربع الأول من العام الحالي، فيما ارتفع إجمالي عدد العمليات لخدمة «مدى» للدفع عبر أجهزة نقاط البيع لتصل إلى 543 مليون عملية خلال الفترة ذاتها.وقال حافظ: «شهد الربع الأول من هذا العام ارتفاعا في حجم عمليات خدمة مدى للدفع عبر أجهزة نقاط البيع بنحو 67% مقارنة بالفترة نفسها من 2019، فيما شهدت عمليات خدمة مدى للدفع عبر الإنترنت ارتفاعا بنحو 406% مقارنة مع الربع الأول من 2019، وشكلت نسبة عدد العمليات المنفذة من خلال تقنية الاتصال قريب المدى 79% من مجمل العمليات المجراة خلال الربع الأول من عمليات أجهزة نقاط البيع بارتفاع قدره 263% مقارنة بالفترة ذاتها خلال العام الماضي».وأضاف: «هذا الارتفاع في حجم المدفوعات الإلكترونية خلال الربع الأول من 2020 يبرهن على ارتفاع مستوى الوعي في المجتمع السعودي، إذ حققت المدفوعات الإلكترونية في المملكة نسبة نمو مرتفعة تشير إلى إمكانية تحقيق مستهدفات المدفوعات الإلكترونية بحلول 2030 الذي يصل إلى نسبة 70% مقارنة بالمدفوعات النقدية؛ الأمر الذي يسهم في تعزيز مفهوم التعامل الرقمي».وأشار إلى أن شهر مارس الماضي، وهي الفترة التي بدأ فيها العديد من المواطنين والمقيمين في المملكة تخفيف حركة تنقلاتهم والمكوث في المنازل، سجل ارتفاعا ملحوظا في إجمالي قيمة المبيعات عبر الإنترنت لتصل إلى 1.79 مليار ريال، بواقع 7.3 مليون عملية، فيما ارتفع إجمالي قيمة العمليات لخدمة مدى للدفع عبر أجهزة نقاط البيع خلال الشهر ذاته لتصل إلى 24.7 مليار ريال، بواقع 174.5 مليون عملية.