أعلنت ماجد الفطيم (الشركة الرائدة في مجال تطوير وإدارة مراكز التسوق والمدن المتكاملة ومنشآت التجزئة والترفيه على مستوى الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا) افتتاح أكبر مركز للتسوق الإلكتروني وتلبية الطلبات عبر الإنترنت في السعودية والمنطقة، في مدينة الرياض، وذلك لضمان تحضير وتوصيل أسرع وأكثر كفاءة لطلبات عملاء كارفور عبر الإنترنت.

تم افتتاح المركز الجديد بحضور شخصيات رسمية من وزارة التجارة والاستثمار، ويمتد على مساحة 9000 متر مربع، ويعمل فيه فريق عمل يشمل أكثر من 500 موظف يلبون احتياجات العملاء بوجود ما يزيد على 12 ألف منتج من الأصناف الأساسية، بما فيها الفواكه والخضراوات الطازجة ومنتجات التنظيف وغير ذلك من المنتجات التي سيتم توصيلها باستخدام 150 شاحنة مبرّدة. وجاء هذا المركز استجابة للإقبال الاستثنائي على التسوق الإلكتروني، ونموه المتسارع في المملكة العربية السعودية، خصوصاً بعد انتشار جائحة «كوفيد 19»، وسيساهم في مواكبة الطلب المتزايد عبر الإنترنت.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة ماجد الفطيم للتجزئة هاني ويس: «شهد قطاع التجزئة نمواً متسارعاً بالتوازي مع تغيّر متطلبات العملاء، لاسيما في ظل انتشار جائحة «كوفيد 19»، وقد عملنا على مواكبة هذا النمو وتحقيق مرونة أكبر في عملياتنا، كي نتأقلم بسرعة ونحسّن قدراتنا الخاصة بالتسوق عبر الإنترنت، لهذا أطلقنا أحدث استثماراتنا في مجال التجارة الإلكترونية؛ أكبر مركز لتلبية الطلبات عبر الإنترنت لدى الشركة في السعودية من أجل تلبية الطلب المتزايد على التسوق الإلكتروني».

- يضمن المركز توصيلاً أسرع وقدرات أوسع لتحقيق تجربة تسوق إلكتروني مميزة لعملاء «كارفور».

- يتسع المركز الجديد لما يزيد على 12 ألف منتج ويمتد على مساحة 9 آلاف متر مربع.

- أكثر من 500 موظف و150 شاحنة مبردة للتوصيل.

ويذكر أن مركز التنفيذ الجديد في الرياض هو عاشر وأكبر مراكز التسوق الإلكتروني الجديدة التي افتتحتها ماجد الفطيم، بعد مستويات الطلب غير المسبوقة على خدمات كارفور الرقمية أثناء انتشار جائحة «كوفيد 19». وتتوزع المراكز الأخرى في المملكة بين مدن الرياض وجدة والمدينة المنورة والدمام والخبر.

ويتميز هذا المركز باعتماده أعلى المعايير العالمية في ما يتعلق بعمليات تجهيز وتوضيب الطلبيات بطريقة آمنة وصحية، إذ يتم استخدام الشاحنات المبردة وصناديق الثلج للحفاظ على درجة الحرارة المناسبة أثناء توصيل المواد الغذائية الطازجة وغيرها من المنتجات إلى العملاء.