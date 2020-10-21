كشف وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف أن احتضان المملكة لأعمال القمة العالمية للذكاء الاصطناعي، تدل على أهمية تبني المملكة للذكاء الاصطناعي الذي يعد حجز الأساس لتحقيق رؤية المملكة 2030.وقال في تصريح على هامش أعمال القمة، التي بدأت فعالياتها أمس (الأربعاء): «إن ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أكد على أن جميع الجهات المكلفة بتحقيق الرؤية يجب أن تستخدم جميع الأدوات المتاحة». وأشار إلى أن الذكاء الاصطناعي سيساهم في تحقيق الرؤية.