أعلنت شركة إيدي، إحدى شركات مجموعة يوسف محمد ناغي المتحدة، افتتاح أحدث معرض في سلسلة معارضها المنتشرة حول المملكة، إذ قام رئيس مجلس إدارة مجموعة يوسف محمد ناغي المتحدة المالكة للعلامة التجارية المتميزة «إيدي» عمار ناغي بقص شريط الافتتاح للمعرض الخامس عشر في سلسلة معارض الشركة. وأشار عمار ناغي إلى أن المعرض الجديد يقع في موقع متميز على شارع الأمير سلطان الحيوي، وتم تنفيذه بتصميم هندسي فريد في الشكل الخارجي للمبنى، وأيضاً داخلياً، إذ تم تصميمه وتنسيقه بشكل جذاب وذكي لجعل تجربة العملاء في التسوق داخله أكثر سهولة ومرونة في الوصول إلى ما يريدونه من منتجات تحت سقف واحد.

وبهذه المناسبة تحدث الرئيس التنفيذي كريم منصور الذهبي قائلاً: «نعتز بافتتاح المعرض الخامس عشر في سلسلة معارض «إيدي»، التي انطلقت في عام 2013، ونجحت خلال فترة وجيزة في صناعة اسم مميز وكسب ثقة العملاء في مختلف مدن المملكة، ما كان سبباً لنا في المزيد من الانتشار والتوسع للوصول إلى شريحة أكبر من العملاء».

كما نوه المدير التنفيذي لشركة ايدي صلاح الصاغة إلى أن «فلسفة معارض «إيدي» تقوم على خلق تجربة تسوق غنية لعملائنا داخل معارضنا التي تضم تشكيلة من المفروشات الأوروبية، غرف النوم، غرف المعيشة، وغرف الطعام، ومفروشات الأطفال، ومفروشات المكاتب المنزلية، وبياضات السفرة والطاولات، وأدوات المطبخ، وجميع الإكسسوارات المنزلية». وتقدم «إيدي» كذلك تشكيلة واسعة من الأجهزة الإلكترونية من أجهزة تلفزيون، أجهزة سمعية، أنظمة ألعاب إلكترونية، أجهزة هواتف محمولة، أجهزة حاسب آلي، غسالات، مواقد غاز، ثلاجات، جلايات أطباق، أجهزة مايكرويف، والعديد من الأدوات الإلكترونية الأخرى. وكافة ما يقدم يخضع لبرامج صيانة داخلية متميزة على أيدي خبراء ومسؤولي صيانة ومبيعات، لديهم خبرة عريضة في هذا المجال.

وأضاف: تقدم معارض «إيدي» أنظمة فحص متخصصة، إذ لم تغفل «إيدي» جانب خدمات ما بعد البيع التي تحظى بدعم كبير من قبل الإدارة العليا، مع التركيز على جوانب الضمان الخاصة بالمنتجات، وتقديم خدمة التوصيل المنزلي والصيانة.

واختتم صلاح حديثه قائلاً: «نعمل داخل «إيدي» على تعزيز مفهومنا الخاص الذي يرتكز على جعل تجربة التسوق داخل معارضنا أكثر متعة وسهولة، وأن نكون دائماً عند ثقة عملائنا بأنهم سيجدون داخل معارضنا ما يريدون من الجودة العالية والسعر المناسب».