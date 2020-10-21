استثمرت الشركة السعودية للاستثمار الجريء في صندوق «ألفا» المالية السعودي للنمو المدار من قبل شركة ألفا المالية، عبر اتفاقية بين الجانبين. وجرى التوقيع بحضور محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة (منشآت) رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للاستثمار الجريء المهندس صالح الرشيد، والعضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة ألفا المالية فهد السعود.وأوضح المهندس الرشيد أنّ الشركة السعودية للاستثمار الجريء استثمرت في صندوق ألفا المالية السعودي للنمو آخذة بالاعتبار النموذج الذي يقوم عليه الصندوق، لاسيما في ما يتعلق بحوكمة الاستثمارات، إضافة إلى إستراتيجيته التي تستهدف دعم الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال رفع كفاءة العمليات التشغيلية ومعايير الحوكمة وفرص النمو لهذه الجهات وهو ما يتواءم مع أهداف الشركة، إذ استثمرت الشركة السعودية للاستثمار الجريء في صندوق ألفا المالية السعودي للنمو من خلال برنامج الاستثمار في الصناديق، الذي يعد أحد برامج الشركة بهدف تحفيز ودعم الاستثمار في الشركات الناشئة والمنشآت الصغيرة والمتوسطة من خلال سد فجوات التمويل الحالية، التي تعد إحدى مبادرات مكتب تحفيز القطاع الخاص التي أطلقتها «منشآت».