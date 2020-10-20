حذرت باحثة المشاريع في بنك التنمية الاجتماعية فوزية القحطاني رواد ورائدات الأعمال من إهمال آلية تسعير المنتجات، ونسخ أسعار السلع من قائمة المنافسين في السوق، واضعة في الاعتبار عدة أسباب أهمها: اختلاف العملاء وطرق التسويق والمحتوى.وقالت القحطاني خلال لقاء عن بعد، نظمته غرفة تجارة وصناعة الشرقية ممثلة بمركز سيدات الأعمال، بالتعاون مع بنك التنمية الاجتماعية، أخيرا، بعنوان «تسعير المنتجات»: «السعر هو القيمة المعطاة لسلعة أو خدمة معينة، التي يتم التعبير عنها بشكل نقدي، فالمنفعة التي يحصل عليها المستهلك من تملك سلعة أو خدمة معينة يعبر عنها في شكل قيمة معينة يتم ترجمتها من جانب المشروع التجاري في شكل سعر معين يدفعه المستهلك ثمنا لهذه المنفعة، وبالتالي فالسعر المدفوع لا يعكس المكونات المادية للسلعة ولكن يشمل العديد من الجوانب الأخرى مثل الجهود غير الملموسة، وشهرة المنتج، ومجموع الخدمات المرتبطة ببيع السلعة أو الخدمة».وأوضحت القحطاني أن تسعير المنتجات أو الخدمات يهدف إلى تعظيم الأرباح بحيث يمكن تحقيق هدف السياسة التسويقية في تعظيم الأرباح من خلال محاولة الحصول على هامش ربحي مرتفع بدل الاعتماد على الكميات الكبيرة، كما يهدف إلى تعظيم المبيعات بحيث يمكن تحقيق هدف السياسة التسويقية في تعظيم المبيعات من خلال اتباع المؤسسة سياسة الأسعار المنخفضة.