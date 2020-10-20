أكد وزير الاستثمار المهندس خالد بن عبدالعزيز الفالح أن اجتماع ومشاركة نخبة من أبرز المسؤولين والقادة والشركات العالمية في سلسلة لقاءات القمة الرقمية العالمية الافتراضية التي تنظمها شبكة فايننشال تايمز بالتعاون مع وزارة الاستثمار والأمانة السعودية لمجموعة العشرين ضمن برنامج المؤتمرات الدولية على هامش رئاسة المملكة لمجموعة العشرين هو أمر مهم وحيوي في ظل الظروف الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد العالمي، وذلك لمناقشة أفضل السبل لتعزيز التجارة والاستثمار بين دول العالم.

وقال الوزير الفالح: «إن من شأن انخفاض تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر التأثير بشكلٍ كبير على قدرة الأسواق على التخفيف من التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تفرضها الجائحة خصوصاً في البلدان النامية».

ونوّه إلى أن الاستثمار الأجنبي المباشر هو محرك للنمو العالمي والابتكار والتمكين وخلق فرص العمل، مؤكدا الالتزام الذي قطعه وزراء مجموعة العشرين للعمل معاً لتعزيز التجارة والاستثمار.

وستناقش سلسلة لقاءات القمة التي تقام على مدى 4 أيام (21-22-28-29) أكتوبر الجاري 2020 الجهود العالمية والحلول المطروحة لمرحلة ما بعد التعافي من الجائحة، بمشاركة مسؤولي التجارة والاستثمار من الحكومات وقادة الأعمال والقطاع الخاص في العالم.