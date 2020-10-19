بلغ حجم تبرعات عملاء مصرف الراجحي للجمعية الخيرية لرعاية الأيتام «إنسان» أكثر من 2.3 مليون ريال خلال 6 أشهر، عبر تبرعهم بنقاطهم المكتسبة في برنامج مكافأة لحساب الجمعية.وتعد هذه المبادرة إشراكا لعملاء المصرف في برامجه الاجتماعية حيث تمثل تعاونا مشتركا بين أفراد المجتمع ومنظومة المصرف لخدمة هذه الفئة الغالية التي ترعاها جمعية إنسان أحد أكبر الجمعيات المتخصصة في رعاية الأيتام في المنطقة.ويقدم مصرف الراجحي برامج مكافآت متنوعة لمعظم منتجاته وخدماته سعيا إلى تقديم أفضل الخدمات والمزايا للعملاء حيث تتيح هذه البرامج خيارات متعددة لكسب النقاط وبالتالي استفادتهم من هذه النقاط واستبدالها بخيارات متعددة من المكافآت عبر قائمتي الخدمات أو التجار المشاركين المدرجتين في البرنامج.