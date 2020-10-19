بدأت شركة «نيوم» رسمياً أمس (الأحد) مرحلة مفصلية جديدة في رحلة مدينة المستقبل، بمباشرة أعمالها من مقرها الرئيسي الجديد في موقع المشروع شمال غرب المملكة، بعد أن حصلت الشركة على موافقة مجلس إدراتها بنقل المقر من مدينة الرياض إلى منطقة نيوم. وعدت الشركة الخطوة بأنها ستعزز من سير العمل تزامناً مع تسارع وتيرة تطوير المشروع وبدء أعمال الانشاءات في مناطق عديدة ومختلفة ضمنه.واستكملت الشركة كافة الإجراءات اللازمة لنقل موظفيها إلى مقرّها الجديد في نيوم، وسيكون لها في الوقت ذاته مكتب في العاصمة الرياض لتسيير أعمال الشركة، والتواصل مع العديد من شركاء المشروع هناك من جهات حكومية وشركات خاصة وإبقاء قنوات الاتصال مفتوحة بشكل مستمر مع المستثمرين الذين يشكلون ركيزة أساسية للمشروع.ويعمل أكثر من 450 موظفاً من المقر الجديد للشركة الذي يبعد مسافة 35 كيلومترا عن مطار خليج نيوم، وسيتزايد عدد الموظفين بنهاية العام الجاري ليصل إلى 700 موظف، مع جاهزية المنطقة السكنية المشيدة خصيصاً لهم.وأكد الرئيس التنفيذي لنيوم المهندس نظمي النصر أن «الرياض كانت محطة مهمة في رحلتنا منذ التأسيس، إلا أننا كنا دائماً نتطلع إلى اليوم الذي سننتقل فيه مع جميع الموظفين إلى نيوم». وأشار إلى أن بناء مشروع بهذه الضخامة يتطلب توافر كل الجهود والطاقات البشرية على الأرض، مضيفاً «بتواجد الجميع هنا، ستتضاعف هذه الجهود لبناء أرض المستقبل في نيوم التي نعمل أن تكون وجهة عالمية رائدة للعيش والعمل». ويعتبر الانتقال أحد أبرز الخطوات في رحلة الشركة منذ تأسيسها في يناير 2019.ويهدف مشروع نيوم إلى جذب أبرز المواهب والعقول من المملكة وباقي أنحاء العالم لخلق اقتصاد مزدهر ومستدام تماشياً مع رؤية المملكة 2030 لتنويع مصادر الدخل الوطني. وتجسدت هذه الرؤية للمشروع كذلك في استقطابات شركة نيوم حيث تم استقطاب العديد من الخبرات والكفاءات من المملكة وباقي دول العالم في شتى قطاعات الأعمال.أبرز خطوات نيوم منذ 2019:- افتتاح مطار خليج نیوم- توقيع عقد بناء منطقة سكنية تستوعب 30 ألف عامل- توقيع عقد بناء أكبر منشأة لإنتاج الهيدروجين الأخضر في العالم- منح عقدين لتصميم وإدارة أحد أكبر مشاريع البنية التحتية عالمياً