أطلقت «لولو» المعروفة بترويجها للمهرجانات الخاصة بالدول، والتي تستوحيها من كافة أنحاء العالم، رائدة تجارة التجزئة، مهرجانها والذي يستمر أسبوعاً كاملاً تحت اسم «روعة آسيا» اكتشف نكهات آسيا، حيث ستسلط الضوء على تنوع المنتجات من البدان الآسيوية في مكان واحد. مدعمة بتشكيلة منتجاتها المستوردة، مع توقع مشاهدة تشكيلة واسعة من الإنتاج الطازج و الأنواع التقليدية خلال الفترة، خصوصاً من الفلبين، تايلند، إندونيسيا وماليزيا.



المهرجان تم إطلاقه من خلال حفل رقمي بحضور كل من ضيوف الشرف داتو عابد رزاق بن عبدالوهاب سفير ماليزيا في المملكة العربية السعودية، وساثانا كاشيمسانتا نا ايودا، رئيس بعثة تايلند، سفارة تايلند الملكية، الرياض. وعارف هداية، نائب رئيس البعثة، سفارة جمهورية إندونيسيا مع شهيم محمد، المدير الإقليمي لشركة لولو السعودية والعديد من الممثلين الرسميين.



وشارك شهيم محمد، المدير الإقليمي لشركة لولو السعودية: «نحن مسرورون بالفعل بإطلاق هذا المهرجان الذي يبرز التزامنا بإحضار المنتجات عالية الجودة من مختلف البلدان، التي تعكس حقيقة علامتنا التجارية، حيث يأتي العالم للتسوق. مكاتب التوريد الخاصة بنا في جنوب آسيا ومنشآت التصنيع الخاصة بنا لها دور كبير في نجاحنا في المحافظة على استمرار التوريد بأفضل الأسعار طوال العام، هذا الحدث سيوفر لعملائنا الدائمين تجربة تذوق المنتجات مباشرة من آسيا».



لولو تستورد جواً المنتجات ذات المذاق الرائع و الخضراوات والفواكه المستوردة. الأساسيات، الصلصات والتوابل المعروفة، الحلويات المغلفة، وتشكيلة من المنتجات الصحية والعضوية.



من خلال مركز العمليات في إندونيسا، تايلند، فيتنام، ماليزيا، سنغافورة والفلبين، لولو مستمرة بإنتاج تشكيلة واسعة من الأغذية والمنتجات الأخرى، التجميع، إعادة التعبئة وإعادة التصنيع للمنتجات الخاصة بسوق الشرق الأوسط.



مع تشغيل أكثر من 193 فرعاً حول العالم لولو تبذل وباستمرار أكبر جهودها لتوفير واستدامة إمدادات المنتجات العالمية بأفضل الأسعار. مع المزيج الممتاز من العروض عالية الجودة والنظام اللوجستي المنظم، تبقى لولو وجهة التسوق المفضلة في المملكة العربية السعودية عند ما يتعلق الأمر بمجموعة أوسع من المنتجات العالمية. المهرجان يستمر من 14 حتى 20 أكتوبر 2020.