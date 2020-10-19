أطلق البنك الأهلي التجاري النسخة الرابعة للحملة التطوعية السنوية «سعادة أهالينا» ضمن برامجه للمسؤولية المجتمعية، وذلك من خلال 16 مبادرة تطوعية تستهدف نشر السعادة والإخاء والترابط المجتمعي في 15 مدينة سعودية في 9 مناطق.

وتنطلق الحملة التي تقودها فرق المتطوعين من موظفي البنك الأهلي بكافة مناطق المملكة، خلال شهري أكتوبر ونوفمبر، مع مراعاة الالتزام بجميع الإجراءات الوقائية والاحترازية، مستهدفة عددا من الفئات الغالية علينا، أبرزهم الأسر المتعففة، وأبناء الشهداء والمكفوفون والممرضون والممرضات، وموظفو الحراسات الأمنية، وغيرهم.

كما تضم الحملة عددا من المبادرات كتوزيع السلال الغذائية، وتوزيع الأجهزة المنزلية والأجهزة اللوحية، وتعقيم المساجد، ومبادرة الغواصين لتنظيف البحر، وتوزيع كسوة الشتاء، بالإضافة إلى «مبادرة شكر» التي تُقدم لأبناء الشهداء والممارسين الصحيين وحراس الأمن، واليوم الترفيهي للمكفوفين، وغيرها من الأنشطة والبرامج والفعاليات التي ستنطلق في المدن المستهدفة بالتعاون مع الجمعيات الخيرية المعتمدة.

وتشمل حملة «سعادة أهالينا» كلا من مدن الرياض، الدوادمي، جدة، مكة المكرمة، رابغ، الطائف، الدمام، القطيف، ينبع، المدينة المنورة، ظهران الجنوب، بلجرشي، نجران، صبيا، والوجه. يذكر أن البنك الأهلي هو أول جهة بالقطاع الخاص تشجع منسوبيها على العمل التطوعي، حيث يمنح البنك موظّفيه المتطوعين ما يعادل 30 ساعة عمل مدفوعة الأجر سنويا.