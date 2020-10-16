أعلنت مصرفية (ميم) الرقمية، ذراع الخدمات المصرفية للأفراد من بنك الخليج الدولي- السعودية، اليوم عن إطلاق برنامج المكافآت «عجيب» لعملائها الحاملين لبطاقاتها الائتمانية في المملكة وذلك بالشراكة مع شركة فيزا.



وجاء هذا البرنامج الجديد والمبتكر في إطار جهود البنك الرامية إلى منح عملائه أفضل العروض التنافسية للخدمات والمنتجات في السوق. وتواصل «ميم» تحسين عروض برنامج المكافآت «عجيب» بحيث يلبي احتياجات عملائها. ويمكن للعملاء الذين يستخدمون بطاقة فيزا الائتمانية من «ميم» الاستفادة من ميزتها الفريدة المتمثلة في خيارات تقسيط مرنة تبدأ من 0% مع مدة سداد تتراوح بين 3 و6 و9 و12 و18 و24 شهراً.



وتتضمن المزايا الرئيسة لبرنامج «عجيب» ما يلي:



اكتساب نقاط فورية يومياً على كافة المشتريات.



استرداد نقدي في نفس الوقت على مشتريات معينة.



إمكانية شمول العائلة بالبرنامج باستخدام بطاقة إضافية.



استبدال النقاط مع أكثر من 170 متجراً في المملكة العربية السعودية، بما في ذلك حجوزات الطيران، والفنادق، وشركات استئجار السيارات، ومئات أخرى حول العالم.



وبهذه المناسبة قال مشاري بن فيصل العتيبي رئيس مصرفية ميم الرقمية المكلف والرئيس التنفيذي للعمليات: «نحن سعداء جداً بتقديم برنامج المكافآت الجديد (عجيب) الخاص بالبطاقة الائتمانية، والمصمم خصيصاً ليمنح عملاءنا مزايا فريدة وقيمة كبيرة، الذي جاء في إطار التزامنا المستمر بتحقيق التميز». مضيفاً: «تم تطوير البرنامج بالتعاون الوثيق مع فيزا وعملائنا، حيث إننا نتّبع نهج التركيز على العملاء في جميع أعمالنا، وهو ما ساعدنا على معرفة ما يريده عملاؤنا وما هي أفضل طريقة لمكافأتهم على إخلاصهم وتعاونهم المستمر مع مصرفية (ميم). وبرنامج المكافآت (عجيب) هو البداية فقط لسلسلة من المميزات المبتكرة التي ستقدمها (ميم)، التي نتطلع إلى الإعلان عنها في القريب العاجل».



وقال علي بيلون، مدير عام Visa في المملكة العربية السعودية: «يسعدنا توقيع اتفاقية الشراكة مع مصرفية ميم الرقمية لدعم إطلاق برنامجه الجديد المخصص للمكافآت، والمصمم لتقديم تجارب فريدة لعملائه باستخدام التقنيات المتطورة. ولا تقتصر فوائد برامج المكافآت والولاء على تشجيع تكرار عمليات الشراء وزيادة وتيرة استخدام التقنيات الرقمية فحسب، بل تعمل على تنمية قطاع الخدمات المصرفية الرقمية في المملكة، ودفع عجلة التحول الرقمي في إطار رؤية السعودية 2030».



و«ميم» هي مجموعة الخدمات المصرفيّة الرقمية للأفراد التابعة لبنك الخليج الدولي السعودية. تم إطلاقها في المملكة العربية السعودية في عام 2014. وهي الأولى في توفير الخدمات المصرفية الرقمية المتوافقة مع أحكام الشريعة.



يستطيع عملاء «ميم» فتح حسابات والانضمام إلى ميم عبر القنوات الإلكترونية متعددة الخيارات وتلبية الاحتياجات المتطورة باستمرار لقطاع الخدمات المصرفية للأفراد في المنطقة حيث إن مصرفية ميم الرقمية تسعى لتوفير الراحة وحرية الاختيار وتقديم قيمة استثنائية للتعاملات المالية.



ويتيح تطبيق ميم المبتكر للهواتف المحمولة والخدمات المصرفية عبر الإنترنت للعملاء التسجيل وفتح الحسابات خلال دقائق؛ وإجراء معاملات يومية من خلال قناتها المصرفية الإلكترونية عبر الإنترنت مدعومة بمجموعة واسعة من قنوات الاتصال، بما في ذلك الهاتف المحمول والبريد الإلكتروني والدردشة عبر الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي.



ومصرفية (ميم) الرقمية هي علامة تجارية مسجلة تقدم مجموعة من المنتجات والخدمات المبتكرة وغير التقليدية والمتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.



الجدير بالذكر أن بنك الخليج الدولي السعودية مرخص من قبل مؤسسة النقد العربي السعودي تحت رقم 2007 ويعمل تحت رقابة وإشراف مؤسسة النقد العربي السعودي https://sa.meem.com/.