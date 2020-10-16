تواصل مجموعة صافولا نجاحاتها على صعيد الأعمال منذ تأسيسها في العام 1979م، ومجموعة صافولا هي مجموعة إستراتيجية قابضة رائدة في قطاعَيْ الأغذية والتجزئة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا. وتحتل منتجات «شركة صافولا للأغذية» (إحدى شركات المجموعة التي تقدم منتجات غذائية عالية الجودة تشمل زيوت الطعام، والسمن النباتي، والسكر، والدهون ذات الاستخدامات المتخصصة، ومنتجات المعكرونة، والمنتجات المخبوزة) حصصاً سوقية رائدة في الأسواق التي تعمل بها. إذ وصل إجمالي حجم مبيعات زيوت الطعام والدهون خلال العام 2019م إلى 1.6 مليون طن متري متضمنة التصدير. بينما وصل إجمالي حجم مبيعات السكر متضمناً التصدير إلى 2.2 مليون طن متري. كما أن للمجموعة استثمارات مباشرة في عدد من الشركات الرائدة حيث تصل حصتها في شركة «المراعي» إلى 34.52%، والتي حافظت على مكانتها كواحدة من أكبر الشركات على مستوى العالم في إنتاج الألبان إذ تصل منتجاتها إلى دول الخليج العربي ومصر والأردن لتغطي احتياجات نحو 42 مليون عميل. فيما تبلغ حصة مجموعة صافولا في شركة «الكبير» 51%، أحد أبرز موردي الأغذية المجمدة في دول مجلس التعاون الخليجي. وتنتج الشركة نحو 200 صنف من الأغذية المجمدة، وتمتلك ثلاث منشآت صناعية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، بينما توزع منتجاتها لأكثر من 11 ألف منفذ ومتجر.

هذا إلى جانب استثماراتها في قطاع التجزئة، من خلال امتلاكها لمتاجر «بندة»، أكبر سلسلة لمتاجر التجزئة في المملكة، والتي يصل عددها إلى 205 متاجر في 40 مدينة في المملكة العربية السعودية وجمهورية مصر العربية، وتقدم خدماتها لنحو 106 ملايين عميل سنوياً. وتُقدّر المساحات البيعية لمتاجر «بندة» بـ 634,399 متر مربع. كما تستثمر المجموعة في مطاعم «هرفي» السلسة الرائدة للوجبات السريعة بحصة ملكية تبلغ 49%، والتي يصل عدد فروعها إلى 394 فرعاً موزعة في 50 مدينة.

أطلقت صافولا برنامج (نقدّرها) الذي يهدف إلى منع والحد من الهدر الغذائي وذلك من خلال رفع مستوى الوعي بالأخطار التي يسببها، وتشجيع تبني الممارسات المثبتة عالمياً، لقيادة التغيير السلوكي نحو إدارة الموارد الغذائية بشكل أمثل بين المستهلكين وأصحاب المصلحة. ويعمل البرنامج على تطوير وتنفيذ برامج تعنى بالأبحاث في مجال الهدر الغذائي، بالتعاون مع عدة منظمات محلية وعالمية. وقد أكد المهندس أنيس أحمد مؤمنة، الرئيس التنفيذي لمجموعة صافولا، على التزام المجموعة بالمساهمة في تحقيق الاستدامة لوطننا ومجتمعنا وقال: «في يوم الغذاء العالمي، نجدد التزامنا وحرصنا على تأمين سلسلة إمدادات ثابتة في كافة أرجاء المملكة وتوفير المستلزمات الغذائية الأساسية للعائلات السعودية، خصوصاً في ظل انتشار جائحة كوفيد-19 وذلك بالتعاون والتنسيق المستمر مع الجهات الحكومية ذات العلاقة».