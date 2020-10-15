تم اختيار دار الأركان، الشركة الرائدة في مجال التطوير في المملكة العربية السعودية، كواحدة من أفضل العلامات التجارية في السعودية والإمارات، وهي شركة التطوير السعودية الوحيدة الذي تم ذكرها في تقرير براندز، بحسب التقرير الصادر عن «دبليو بي بي» و«مجموعة قنطار». كما كانت منهجية التقييم الواردة في التقرير عبر دراسة تمت لـ 343 علامة تجارية من 19 قطاعاً مختلفاً وجمعت 12.000 رؤية للمستهلكين مع تحليل مالي دقيق.

وأثرت «دار الأركان» بشكل إيجابي وملحوظ على قطاع التطوير العقاري في المنطقة منذ عام 1994، كما أنها تتعاون مع العلامات التجارية المرموقة مثل روبرتو كافالي.

وعلّق رئيس مجلس إدارة شركة دار الأركان للتطوير العقاري يوسف بن عبدالله الشلاش على الحدث قائلاً: «إنه لأمر يدعو إلى الفخر أن تحقق دار الأركان هذه القفزة التاريخية المهمة، ما يؤكد التزامها الراسخ بالابتكار، وبتعزيز دورها الريادي. ويأتي اختيارها من قبل براندز ليعبر عن نمو الشركة والقيمة المثالية التي توفرها لعملائها، وللمجتمع».

تجدر الإشارة إلى أن «دار الأركان» هي أول شركة تطوير عقاري تتيح مبيعات العقارات من خلال آلية الحجز الإلكتروني عبر الإنترنت، كما تفخر بتنفيذها لأكثر المشاريع تفرداً في المملكة العربية السعودية ممثلاً في مشروع شمس الرياض الذي يمتد على مساحة أكثر من 5 ملايين متر مربع، ويتألف من مساحات تجارية وسكنية، مشمولة بأرقى الخدمات والمرافق ذات الأساليب العصرية.

ويُعتبر تقرير براندز عن أفضل 30 علامة تجارية هو التقرير الأكثر قيمة في الإمارات والسعودية، كما يشكّل المنهجية الوحيدة التي يستخدمها خبراء الخدمات المالية في بلومبيرغ لتوجيه قرارات الاستثمار المستقبلية لمديري الاستثمار. ويقدم هذا التقرير معياراً لتقييم العلامات التجارية التي ترعرعت في الشرق الأوسط ووصل تأثيرها في بعض الأحيان إلى خارج نطاق المنطقة.

واستناداً إلى آراء المستهلكين، تتيح تحليلات براندز للشركات ومؤسسات الأعمال تحديد قوة علامتها التجارية في السوق، كما توفر إرشادات إستراتيجية واضحة حول كيفية تعزيز القيمة على المدى الطويل.

عن دار الأركان للتطوير العقاري

هي شركة مساهمة سعودية ناشطة في مجال التطوير العقاري، ويقع مقرها في مدينة الرياض. تأسست في عام 1994 من قبل 6 من عائلات الأعمال البارزين ذوي الخبرة بالتطوير العقاري. وعلى مدار تاريخها الطويل نفّذت الشركة مجموعة من المشاريع العقارية وساهمت في تطوير حلول عقارية فعّالة للسوق الإقليمية، عبر أكثر من 30 مشروعاً عقارياً سكنياً تجارياً، وهي تُعد مساهماً رئيسياً في تحقيق أهداف رؤية 2030 في مجال التطوير العقاري.