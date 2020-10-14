فيما حافظت أغلب الأسماك الممتازة على القيمة السوقية للأسبوع الثاني على التوالي، تراجع سعر سمك الصافي بنسبة تراوح بين 20% - 30% بالمقارنة مع الأسبوع الماضي.وأوضح متعاملون في سوق الأسماك المركزي بالقطيف أن نقص المعروض واستمرارية الطلب المتزايد على الأسماك عناصر أساسية في استقرار الأسعار على مدى الأيام الماضية، مشيرين إلى أن تحول جزء كبير من المراكب صوب صيد الروبيان يعد عنصرا حاسما في تراجع المعروض في السوق المركزي للشهر الثالث على التوالي.وأوضح محمد المحيشي «متعامل» أن الآمال كبيرة على العودة تدريجيا للعمالة لممارسة أعمال الصيد؛ ما ينعكس بصورة مباشرة على زيادة المعروض.وأفاد أن جزءا من المراكب توقفت عن العمل مع انطلاقة موسم الروبيان مطلع أغسطس الماضي؛ جراء جائحة كورونا وعدم القدرة على العودة للمملكة بسبب إيقاف الرحلات الدولية للأشهر الماضية.وذكر عبد الله العبد الجبار «متعامل» أن غالبية أسعار الأسماك الممتازة حافظت على استقرارها للأسبوع الثاني على التوالي باستثناء سمك الصافي الذي تراجع إلى 1000 ريال مقابل 1300 ريال للثلاجة زنة 32 كيلو غرام، بالنسبة لصيد الشباك و800 ريال مقابل 1000 ريال للثلاجة بالنسبة لصيد «الأقفاص»، فيما تماسكت أسعار غالبية الأسماك الأخرى، إذ استقر سعر الكنعد عند 900 ريال للمن زنة 16 كيلو غرام، و الهامور الكبير 750 ريالا للمن، و الهامور الوسط 1200 ريال للمن، والعندق الكبير 550 ريالا للمن، و العندق الوسط 350 ريالا للمن، والعندق الصغير 280 ريالا للمن.وأضاف عبد الله القصاب «متعامل»: «أسعار الروبيان حافظت بدورها على تماسكها خلال الأسابيع الثلاثة الماضية، واستمرارية الطلب المتزايد يعزز الأسعار الحالية، إضافة إلى أن كميات الصيد ما تزال عند المستويات المعتادة؛ الأمر الذي يشكل عنصرا أساسيا في تماسك الأسعار، كما أن سعر الروبيان الصغير بلغ 300 ريال للثلاجة زنة 32 كيلو غرام، و الوسط 550 ريالا للثلاجة، والكبير 800 ريال للثلاجة، و الجامبو 1200 ريال للثلاجة».