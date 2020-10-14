رائدة تجارة التجزئة «لولو» قامت بإطلاق حملتها الخيرية «الوردي الآن: اشتر الأخضر.. ادعم الوردي»، إذ سيتم تخصيص مبلغ واحد ريال لصالح جمعية زهرة لمكافحة سرطان الثدي عند شراء الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام. وهذه الحملة تم إطلاقها رقمياً. وتم إطلاقها من قبل نائب رئيس مجلس إدارة جمعية زهرة الأستاذة سعاد بن عامر، بحضور الرئيس التنفيذي لجمعية زهرة الأستاذة هنادي العوذة، والمدير الإقليمي لشركة لولو السعودية السيد شهيم محمد، وممثلي لولو.

المدير الإقليمي لشركة لولو السعودية السيد شهيم محمد شارك قائلاً: «حسب آخر الإحصاءات المملكة العربية السعودية صنفت كأعلى بلد حيث النساء تصاب بسرطان الثدي، إذ يمثل تقريباً 30% من عدد النساء في السعودية. هذه هي السنة الثالثة لنا بإقامة حملة ذات وجهين مع زهرة. حيث تحمل توعية بأهمية المحافظة على البيئة، من خلال عدم استخدام وتقليل استخدام الأكياس البلاستيكية، بينما نساعد لمكافحة هذا الوباء المحتم».

«لولو» قامت بمناسبة «الوردي الآن» بتجهيز مسار محاسبة خاص للعملاء الذين يستخدمون الأكياس القابلة لإعادة الاستخدام ليتمكنوا من المحاسبة بشكل أسرع ويوفروا الوقت. وهذه الحملة ستستمر حتى 31 أكتوبر 2020.

بجانب أنها معروفة لتنوع منتجاتها الكبير وتفهمها لخدمة عملائها. «لولو» دائما كانت سباقة في تبني المبادرات للمحافظة على البيئة، وتقديم المساعدة للمحتاجين طوال الأعوام الماضية. شركة التجزئة الرائدة في المنطقة قامت بإيجاد الكثير من المشاريع لمساعدة المحتاجين وستستمر في عملها مستقبلاً.

«لولو» هايبرماركت، حيث يأتي العالم للتسوق في قائمة أعلى شركات التجزئة في الشرق الأوسط وأحد أكثر الأنشطة نجاحا حول العالم. تخدم أكثر من 1.600.000 متسوق يوميا، وهي أسرع سلسلة تجزئة نمواً في 10 بلدان منها الخليج العربي، الهند، مصر، إندونيسيا، وماليزيا. أوجدت بداية التسعينات وتوسعت بنجاح في مختلف أنحاء العالم وتدير حالياً أكثر من 193 متجرا بعدد موظفين يبلغ 55 ألف موظف.