أطلق قزاز الخميس الماضي 8 أكتوبر في أحد بيوته في التحلية بجدة، إشارة البدء بتدشين عطور «محمد علي» بحضور عدد محدود من مشاهير السوشال ميديا والشخصيات رفيعة المستوى التزاما من قزاز بسياسة الدولة لتحقيق التباعد الاجتماعي وتطبيق كامل الإجراءات الاحترازية.

وقد قام سعادة المدير العام الأستاذ نبيل عبدالعزيز رفه بإعطاء إشارة التوزيع الحصري داخل المملكة.

وعلى هامش الحفل نوه السيد خالد أنيس مدير إنتاج العطور بقزاز عن موجز لنشاط العطور التي تحمل العلامة التجارية لقزاز وعن النقص الذي حدث عام 2016 و2017 بشأن نقص بعض الخامات التي تدخل في صناعة العطور عالميا مما أثر على عدم توفر بعض الأصناف من عطور قزاز، ولكن سرعان ما انفرجت الأزمة وقام قزاز بتكثيف خطوط إنتاجه في باريس وقام بتوفير معظم العطور الرجالية والنسائية المفضله لدى عملائه وذلك خلال عام 2018 ثم اتجه قزاز للبحث عما هو جديد، فقدم عطره التحفة «بوكيه» الذي حقق نجاحا مبهرا ومن ثم قدم تحفة الكولونيا الجديدة «نيرولي بلو» بعد غياب 9 سنوات عن أي إصدار جديد للكولونيا وقدم أخيرا باكورة العطور الشرقية «رويال عود» وهو عطر للجنسين ويعتبر طفرة غير مسبوقة في عالم العود من حيث الثبات والفوحان، وأخيرا وتماشيا مع سياسة التعقيم المستمرة داخل كل بيت، قدم قزاز حديثا كولونيا هاله «بيور ماسك» الاقتصادية ليصبح التعقيم متعة لاحتواء الكولونيا على مزيج من أجود أنواع المسك السويسري وقد اختتم اللقاء على وعد بحفلات أخرى لتدشين عطور جديدة مستقبلا لقزاز بإذن الله ليظل دائما خارج المنافسة كما كان منذ أن أسسه الأسطورة الشيخ حسين بكري قزاز عام 1942م.