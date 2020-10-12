اخترق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، أمس، مستوى 8544.94 نقطة، بزيادة قدرها 31.68 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 13.2 مليار ريال.في حين تراجع مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو»، أمس، 86.36 نقطة ليقفل عند مستوى 14708.26 نقطة، وبتداولات بلغت 32 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 430 ألف سهم تقاسمتها 1354 صفقة.وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 470 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 500 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 93 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 97 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات اليمامة للحديد، وتهامة، والصناعات الكهربائية، وعطاء، وصناعة الورق الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات المعذر ريت، والكثيري، وأنعام القابضة، وأمانة للتأمين، والأهلية فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، إذ تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و6.35%.فيما كانت أسهم شركات الإنماء، وكيمانول، ودار الأركان، والأسماك، والتصنيع هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات الأسماك، وتهامة، والإنماء، وسابك، وفيبكو هي الأكثر نشاطاً في القيمة.