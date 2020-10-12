وافق مجلس إدارة شركة السلام لصناعة الطيران على تعيين الأستاذ عبدالعزيز العريفي رئيساً تنفيذياً مكلفاً للشركة ابتداء من تاريخ يوم الأربعاء الموافق 7 أكتوبر 2020م.



ويتمتع العريفي بخبرة طويلة في مجال صناعة الطيران حيث عمل في الخطوط السعودية لفترة امتدت لنحو 25 عاماً في إدارات فنية وهندسية عدة، إلى أن بدأ حياته العملية بعدها مع شركة السلام لصناعة الطيران مديراً عاماً للصيانة والتشغيل بقاعدة الملك عبدالله الجوية ثم انتقل بعدها إلي إدارة تطوير الأعمال مديراً عاماً لتطوير الأعمال إلي أن تولى منصب نائب الرئيس التنفيذي لتطوير الأعمال منذ العام 2017.



وتضمنت حياة العريفي المهنية توليه منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في شركة نكسس (Nexus)، إضافة إلى عمله في عدة مجالس إدارية مختلفة.



من جانبه قال سعادة الأستاذ عبدالعزيز العريفي الرئيس التنفيذي المكلف للشركة: «إنني فخور جداً و شرف لي أن أخدم هذا الكيان الوطني في أهم القطاعات المتعلقة برؤية 2030، آملاً أن أحقق أهداف الشركة حسب توجيهات مجلس الإدارة وأن أكون عند حسن ظن مجلس الإدارة، والعمل جنباً إلي جنب موظفي الشركة لتحقيق تطلعات قيادتنا الرشيدة وتحقيق أهداف رؤية السعودية 2030 في مجال الصناعات العسكرية».



وقد شارك العريفي في عدة مؤتمرات وورش عملية دولية متخصصة في مجال صناعة الطيران، ومثل شركة السلام لصناعة الطيران في معارض عالمية خارجية.



ويتمتع العريفي بخبرة تقارب ثلاثة عقود في مجال تطوير الأعمال وصناعة الطيران، حيث يمتلك الخبرة والمعرفة والاتصال الجيد مع العديد من الشركات العالمية المتقدمة في هذا المجال.