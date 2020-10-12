أطلق لولو هايبر ماركت الجبيل حملته الترويجية المميزة، احتفالاً بالذكرى السنوية الخامسة لتأسيسه، بباقة من العروض المذهلة لمدة 7 أيام على جميع فئات المنتجات، من أساسيات البقالة إلى مجموعة أدوات أنماط الحياة، بدءاً من 11 أكتوبر.

ويشمل الاحتفال بالذكرى السنوية عروضاً ترويجية في المتجر، مثل العروض الحية اليومية والعروض بالساعة والعروض المفاجئة ومبيعات المزاد وصفقة اليوم.

«لولو» بدأ بعرضه الترويجي «استرجع نصف ما دفعت»، الذي يعد أحد عوامل الجذب الرئيسية، لكل 100 ريال سعودي يتم إنفاقها على الملابس، الساري، الشوريدار، الأحذية، وحقائب السيدات. ويحق للعملاء الحصول على قسيمة هدايا بقيمة 50 ريالاً سعودياً، تسري حتى 31 أكتوبر.

إضافة إلى مجموعة واسعة من أحدث الأدوات والإكسسوارات التقنية من العلامات التجارية المتميزة لنمط الحياة، تقدم عليها خصومات كبيرة وكذلك على الساعات الذكية، والمعصم الذكي، وأجهزة الكمبيوتر المحمولة، والأجهزة اللوحية، إلى جانب الشاشات الذكية، ومستلزمات الطباعة، وماكينة إزالة الشعر القائمة على التكنولوجيا، والأجهزة الصوتية، وغير ذلك الكثير. وبصرف النظر عن السلسلة الجديدة من أجهزة «أبل» من الجيل الجديد من آيفون، فإن جميع العلامات التجارية الرائدة جعلت الاحتفال بالذكرى السنوية مكتملاً بعروض لا تُقاوم على الهواتف الذكية وملحقاتها.

لمزيد من المعلومات يرجى زيارة هذا الرابط:

https://www.luluhypermarket.com/en-sa/InstoreDMMPromo