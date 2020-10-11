‏أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية بندر الخريف أن مدينة رأس الخير تستهدف صناعات جديدة في التعدين والصناعات البحرية، ويأتي ذلك امتدادا لتاريخ من النجاحات للهيئة الملكية للجبيل وينبع، وأضاف أنه فخور بما شاهده من إمكانات واحتضان لمشاريع جبارة تجاوزت 130 مليار ريال، ودور حقيقي لشباب الوطن في التخطيط والتنفيذ والقيادة.

جاء ذلك خلال زيارته مدينة رأس الخير الصناعية اليوم (الأحد)، التي رأس فيها اجتماع مجلس إدارة الهيئة الملكية واطلع على جهودها التنموية، كما قام بجولة على مشاريع الهيئة الملكية التنموية، شملت البنية التحتية، والمرافق العامة الممكنة للاستثمار بمدينة رأس الخير الصناعية.

‏وزار الخريف ميناء رأس الخير الذي يعد أحدث ميناء صناعي في المملكة، تم تصميمه بأفضل المواصفات العالمية، لاستقبال السفن التي تخدم الصناعة بمدينة رأس الخير الصناعية.

‏وشاهد محطة رأس الخير لتحلية المياه المالحة، وتوليد الطاقة الكهربائية، التي تعد أكبر محطة من نوعها في العالم، حيث تنتج 1.100 مليون متر مكعب من المياه المحلاة يومياً، إضافة لنحو 2400 ميغاواط/ساعة طاقة تصديرية من الكهرباء، ‏كما اطلع الخريف على محطة تبريد رأس الخير الصناعية التي تهدف إلى ضخ مياه البحر للصناعات من خلال شبكة مغلقة، ومن ثم يتم تصريفها في قنوات مفتوحة ليتم تبريدها قبل وصولها للبحر حفاظاً على الحياة الفطرية والبحرية.

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وقام الخريف بزيارة لشركة معادن للألمنيوم حيث استمع إلى عرض تعريفي عن الشركة، ومكانتها الاقتصادية، وخططها المستقبلية، كما شاهد خطوط الإنتاج التي تقودها كوادر وطنية.

‏كما زار مجمع الملك سلمان العالمي للصناعات والخدمات البحرية، الذي يهدف إلى توطين الصناعات البحرية، من خلال أعمال الصيانة البحرية، وتوفير الإمدادات البحرية، وتصنيع المحركات، والمنصات، والحفارات البحرية، بما يحقق رؤية المملكة 2030 في تنويع مصادر الدخل.