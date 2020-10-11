وقع بنكا الأهلي ومجموعة سامبا المالية اتفاقية اندماج ملزمة بينهما، تتضمن الدمج بينهما، ليصبح البنك الأهلي دامجاً، مع انقضاء مجموعة سامبا المالية وتحويل أسهم المجموعة لصالح البنك الأهلي، إذ سيصدر البنك الأهلي عدة أسهم جديدة، سيحصل بموجبها مساهمو مجموعة سامبا على 0.739 سهم في البنك الدامج «الأهلي».وبموجب الاتفاقية، سيتحول المقر الرئيسي للبنك الدامج «الأهلي» إلى مدينة الرياض بدلاً من مدينة جدة، مع تعيين رئيس مجلس إدارة بنك سامبا كرئيس تنفيذي للبنك الدامج «الأهلي»، فيما سيتم تعيين رئيس مجلس إدارة البنك الأهلي الحالي سعيد الغامدي عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً لمجموعة البنك الدامج «الأهلي».واتفق البنكان على تعيين شركة استشارية متخصصة لتقديم مشورتها في ما يتعلق باسم البنك الدامج وشعاره وهويته، وسيتم تحديدها في وقت لاحق.وسيؤدي الاندماج إلى تكوين منشأة مالية إقليمية قوية بقيمة أصول 837 مليار ريال، وسيصبح البنك الدامج أكبر بنك في المملكة، بقيمة سوقية تساوي 171 مليار ريال، فيما ستصل قيمة قروضه 468 مليار ريال تعادل نسبتها 29% من القيمة السوقية، ويبلغ دخله التشغيلي نصف السنوي 15 مليار ريال، تعادل 30% من الحصة السوقية، فيما يتوقع أن يصل صافي دخل البنك 7 مليارات ريال تمثل 38% من الحصة السوقية وسيصبح البنك الأهلي الأول في منطقة الشرق الأوسط في ما يختص بصافي الدخل، أما قاعدة حقوق الملكية المجمعة فيتوقع أن تصل إلى 120 مليار ريال.وسيصبح لدى البنك الدامج منصة بنكية عالمية متوازنة في جميع القطاعات البنكية، فيما سيبلغ دخله التشغيلي من عدة قطاعات منها: «41% من الدخل التشغيلي الناتج عن الخدمات المصرفية للأفراد، و25% من الدخل التشغيلي ناتج عن الخدمات المصرفية للشركات، و23% من نشاطات الخزينة، و6% عن الخدمات المصرفية الدولية، و5% عن الأسواق المالية».وسيرفع رأسمال البنك الأهلي إلى 44.78 مليار ريال بدلاً من 30 مليار ريال، لتصبح إجمالي أسهمه المصدرة 4.478 مليار سهم مقارنة بـ 3 مليارات سهم سابقاً، بزيادة نسبتها 49.3%، ليصبح تقييم سعر سهم مجموع سامبا بعد الاندماج 28.45 ريال، بزيادة نسبتها 3.5% مقارنة بسعر إغلاق السهم يوم (الخميس) الماضي.وسيتملك مساهمو سامبا على 32.6% من رأسمال البنك الأهلي، فيما يمتلك مساهمو البنك الأهلي على 67.4% من رأس المال، وستصبح ملكية صندوق الاستثمارات العامة 37.2% ومؤسسة التقاعد 7.4%، ومؤسسة التأمينات الاجتماعية 5.8%.وكانت شركة السوق المالية «تداول» قد علقت أمس (الأحد) تداولات سهمي «الأهلي وسامبا» بناء على طلبهما لجلسة تداول واحدة فقط، تمهيداً لإعلانهما عن حدث جوهري، وسيتم استئناف التداولات اليوم (الإثنين).ووفقاً لآخر إغلاق لأسهم البنكين، فإن القيمة السوقية للبنك الأهلي تبلغ حالياً 115.5 مليار ريال، فيما تبلغ القيمة السوقية لمجموعة سامبا المصرفية 55.5 مليار ريال، وفي حال اندماج البنكين فإن القيمة السوقية لهما 171 مليار ريال.يأتي ذلك بعد أن أغلق سهم بنك الأهلي تداولاته يوم الخميس الماضي عند سعر 38.5 ريال، فيما كانت قيمة سهم بنك سامبا 27.5 ريال في آخر تداولاته.انعكاسات الدمج:- منح مساهمي «سامبا» 0.739 سهم في البنك الدامج «الأهلي»- انقضاء مجموعة سامبا- تعيين رئيس «سامبا» رئيساً لمجلس إدارة البنك الدامج- نقل البنك الدامج إلى الرياض