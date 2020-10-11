حازت شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) على شهادة ISO 22301: 2019 (المعيار الدولي الجديد لاستمرارية الأعمال) من قبل المعهد البريطاني للمعايير (BSI)، لتصبح بذلك أول مشغل اتصالات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا يحصل على هذه الشهادة.

وأوضحت موبايلي أن نطاق الشهادة يغطي جميع الخدمات والعمليات التجارية والتقنية المقدمة لعملائها، مؤكدة أن حصولها على هذه الشهادة يعكس مدى التزامها بتطبيق المعايير الدولية وضمان استمرارية الخدمات لعملائها.

وتلتزم «موبايلي» منذ بداياتها بتطبيق المعايير الدولية في مجال استمرارية الأعمال، إذ سبق لها في عام 2009 أن حصلت على شهادة BS 25999 كأول مشغل اتصالات في المنطقة، ومنذ ذلك الحين وهي تعمل باستمرار على تبني أحدث المعايير والحصول على الاعتماد.