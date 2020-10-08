حظيت منطقة الجوف بمشروعين عملاقين ضمن مشاريع الطاقة المتجددة التي تنفذها وزارة الطاقة هما (مشروع سكاكا للطاقة الشمسية، ومشروع دومة الجندل لطاقة الرياح) وتبلغ طاقتهما الإنتاجية 700 ميجاواط، وتخدمان أكثر من 113 ألف وحدة سكنية في المنطقة.

ويعتبر مشروع محطة سكاكا للطاقة الشمسية باكورة مشاريع الطاقة المتجددة في المملكة، حيث جرى ربطه بشبكة الكهرباء الوطنية في نوفمبر 2019، وتبلغ طاقتها الإنتاجية 300 ميجاواط. وستساهم المحطة التي تبلغ تكاليفها الاستثمارية 1.1 مليار ريال، من تجنب 564 ألف طن سنوياً من الانبعاثات الكربونية، وتلبية احتياجات الطاقة لنحو 41.000 وحدة سكنية.

في الطرف الآخر بالمنطقة توجد محطة دومة الجندل لطاقة الرياح، التي ستنتج نحو 400 ميجاواط، بينما تبلغ تكلفتها الاستثمارية نحو 1.8 مليار ريال، وستلبي احتياجات الطاقة لنحو 72.000 وحدة سكنية، بينما تساهم في تجنب 988 ألف طن سنوياً من الانبعاثات الكربونية.

وتم اختيار المواقع المخصصة لمشاريع الطاقة المتجددة بعناية من قبل فريق فني سعودي لتحقيق أعلى جودة إنتاج ممكنة لتعزيز التنمية الاقتصادية في جميع مناطق المملكة.

وستساهم مشاريع الطاقة المتجددة في صياغة ملامح الاقتصاد الدائري للكربون - الذي تدعمه المملكة خلال رئاستها لمجموعة العشرين هذا العام - من خلال تقليل انبعاثات الكربون في قطاع الطاقة في المملكة.

وبحلول عام 2030 سيكون اعتماد المملكة على الطاقة المتجددة بنسبة 50% من إنتاجها للطاقة الكهربائية.

وتتميز هذه المشاريع بأنها مستقلة من حيث التمويل؛ فمن خلال عقد شراكات بين القطاع العام والخاص، سيتم شراء الطاقة التي سوف تنتجها تلك المشاريع وفق مبدأ المنتج المستقل (IPP) في إطار اتفاقيات شراء الطاقة لمدة تراوح بين 20 و25 عامًا مع الشركة السعودية لشراء الطاقة.