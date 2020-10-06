أطلقت الأمانة العامة للجان الضريبية خدمة التحقق والتوثيق الإلكتروني، تعزيزاً لجهودها في إدارة المنازعات بكفاءة وفاعلية، وسعيًا منها لتيسير الإجراءات ولرفع كفاءة خدمة التقاضي والتيسير على المتعاملين.وتهدف هذه الخدمة إلى التحقق من صفة الحضور في جلسات اللجان وتوثيق محاضرها، وتوقيع رؤساء وأعضاء اللجان الضريبية على القرارات الصادرة من اللجان، عن طريق البصمة أو رمز التحققOTP من خلال رقم الجوال المسجل في نظام أبشر لأطراف الدعوى.ويأتي هذا ضمن سلسلة من الخطوات المتخذة في تيسير الإجراءات، لدعم وتحسين تجربة المتعامل، كما تسعى الأمانة العامة لكل من شأنه تعزيز مبدأ ثقة المتعامل ورفع الكفاءة التشغيلية، من خلال أتمتة كافة الإجراءات عبر البوابة الإلكترونية.