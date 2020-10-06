قفز مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، أمس، 111.66 نقطة، ليغلق عند مستوى 8369.33 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 11 مليار ريال.وارتفع مؤشر الأسهم السعودية الموازية «نمو»، أمس، 7.09 نقطة ليقفل عند مستوى 14219.73 نقطة، بتداولات بلغت قيمتها 56 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 825 ألف سهم تقاسمتها 1751 صفقة.ووصل عدد الأسهم المتداولة أكثر من 482 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 456 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 159 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 35 شركة على تراجع.وكانت أسهم شركات ريدان، وأمانة للتأمين، والكثيري، وأبومعطي، وجبسكو الأكثر ارتفاعًا. أما أسهم شركات ميدغلف للتأمين، والخليجية العامة، والبحري، والعالمية، وجدوى ريت الحرمين فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.99% و4.75%.فيما كانت أسهم شركات دار الأركان، وأسمنت الجوف، والإنماء، واتحاد الاتصالات، والجزيرة هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات الأسماك، واتحاد الاتصالات، وأمانة للتأمين، ودار الأركان، وتهامة هي الأكثر نشاطا في القيمة.