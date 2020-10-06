يعقد وزراء السياحة لمجموعة العشرين، اليوم، اجتماعاً وزارياً برئاسة السعودية، لتشجيع تعافي قطاع السفر والسياحة وانتهاز الفرص الكامنة لتعافي اقتصادي أسرع ما بعد جائحة كورونا وزيادة مشاركة القطاع في التنمية الشاملة والمستدامة وتحقيق المزيد من تنمية القطاع كونه قطاعا رئيسيا مرنا يسهم في نمو الاقتصاد العالمي.وسيناقش الوزراء التقدم الذي تحقق في مجموعة عمل السياحة خلال رئاسة السعودية مجموعة العشرين، الذي يشمل الالتزامات التي تمت حيال الاستجابة لجائحة كورونا، وتقدم سير العمل في التنمية المجتمعية الشاملة من خلال السياحة، وتعزيز تجربة السفرالآمن والمريح وتحسين تجربة المسافر.وسيعقد وزير السياحة أحمد الخطيب مؤتمراً صحفيا بعد الاجتماع الوزاري لتقديم إيضاحات حول مخرجات الاجتماع.